Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР Прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, обвиняемой следственным комитетом в злоупотреблении должностными полномочиями.

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Судья Пресненского суда Москвы Сергей Артемов арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную до 20 января. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Она вину не признает, сообщил журналистам ее адвокат Илья Брык.

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