Происшествия
ИнтерфаксСуд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования
Судья Пресненского суда Москвы Сергей Артемов арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную до 20 января. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Она вину не признает, сообщил журналистам ее адвокат Илья Брык.
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с чего всё началось
Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР Прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, обвиняемой следственным комитетом в злоупотреблении должностными полномочиями.Коммерсантъ14:09
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Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
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Спорт
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
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В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
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Верховный суд США удовлетворил просьбу Трампа о доступе к его налоговым декларациям
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