Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксСуд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования

Судья Пресненского суда Москвы Сергей Артемов арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную до 20 января. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Она вину не признает, сообщил журналистам ее адвокат Илья Брык.
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с чего всё началось

Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР

Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР Прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, обвиняемой следственным комитетом в злоупотреблении должностными полномочиями.
Коммерсантъ14:09

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Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования по делу о неуплате 58 млн рублей налогов

Новая газета11:13

«Ъ»: прокуратура прекратила уголовное дело замглавы Росалкогольрегулирования

ТАСС17:52

СМИ узнали об отмене дела в отношении замглавы Росалкогольрегулирования

РБК16:51

Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР

Коммерсантъ14:09

«Коммерсантъ» узнал о прекращении дела против замглавы Росалкогольрегулирования

Ведомости19:47

Замглавы Росалкогольрегулирования арестовали по делу о коррупции

РИА Новости09:35

Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования

Интерфакс09:33
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Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
РБК 11:42
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Газета.Ru 09:06
Авто

У каких подержанных авто чаще всего скручивают пробег

Эксперты «Авто.ру» изучили историю объявлений и назвали автомобили, у которых чаще всего скручивают пробег.
Автоновости дня 08:33
Общество

Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в «черную пятницу»

Роспотребнадзор в преддверии "черной пятницы" дал советы российским покупателям, как не стать жертвой мошенников, сообщение размещено на сайте ведомства.
РИА Новости 20:50
Происшествия

Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро

Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
Lenta.ru 07:18
Общество

В России задумали маркировать домашних животных

В России планируется инициировать обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок.
Lenta.ru 19:48
Общество

В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Газета.Ru 06:57
Общество

На новой системе медосмотра водителей могут заработать компании, близкие к главному внештатному наркологу Минздрава

На новой системе медосмотра водителей могут заработать компании, близкие к главному внештатному наркологу Минздрава Евгению Брюну.
Эхо Москвы 12:00
Музыка

Лобода снялась в клипе лидера Rammstein

Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann.
News.ru 23 ноября в 19:00
Общество

Суд разрешил властям следить за людьми через системы распознавания лиц

Решение было вынесено по иску москвички Алены Поповой, требовавшей признать незаконным применение технологии распознавания лиц в системе видеонаблюдения.
Ведомости 18:09
Музыка

Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards

Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Piter.tv 06:47
Хоккей

«Тампа» обыграла «Баффало», Кучеров и Сергачев забили по голу

Sportbox.RU 21:36
Экономика

Оптимистичный бюджет Хакасии на следующий год придется резать

Расходы, заложенные в бюджет Хакасии на следующий год, придется урезать.
ИА Хакасия 21:18
Общество

Умерла Гоар Вартанян, легендарная советская разведчица-нелегал

Комсомольская правда 10:50
Экономика

Тюменская область выделит субсидию федеральному бюджету

Тюменская область станет первым в новейшей истории регионом после Москвы, который направит деньги в федеральный бюджет.
Коммерсантъ 19:54
Наука

Установлена наименее уязвимая для рака группа крови

Учёные из шведского Каролинского института выявили зависимость риска развития рака от группы крови пациента.
Live24 02:25
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал 09:00
Футбол

Ван Бастена наказали за нацистское приветствие в прямом эфире

Бывший форвард зачем-то во время эфира произнёс фразу "Sieg Heil!", которую использовали нацисты во времена третьего рейха.
Sport.ru 18:00
Спорт

WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады

1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Lenta.ru 16:07
Политика

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском 23 ноября в 23:47
Экономика

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.
РИА Новости вчера в 03:02
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 15:00
Политика

Верховный суд США удовлетворил просьбу Трампа о доступе к его налоговым декларациям

Верховный суд США удовлетворил в понедельник просьбу президента США Дональда Трампа о приостановке введения в силу решения нижестоящей судебной инстанции, разрешившей Конгрессу получить доступ к налоговым декларациям главы государства.
ТАСС 19:30
Общество

Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM 09:24
Игры

Valve представила видеоанонс Half-Life: Alyx

МонаВиста 23 ноября в 07:00
Политика

Лукашенко считает Беларусь ответственной за Калининградскую область

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна несет ответственность за Калининградскую область.
Российская газета 09:21
Общество

В Подмосковье на коров надели VR-очки

О тестировании прототипа очков виртуальной реальности для улучшения условий содержания коров на одной из подмосковных ферм сообщили 25 ноября в пресс-службе регионального минсельхоза РФ.
REGNUM 14:15
Культура

Заплаканная Сердючка сбежала с украинского проекта «Х-Фактор»

ТВ Центр 04:21
Общество

Скворцова опровергла слухи об увольнении кардиохирурга Лео Бокерии

Газета.Ru 05:51
Спорт

Вяльбе прокомментирует Кубок мира по лыжным гонкам на Первом канале

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментирует этапы Кубка мира в эфире Первого канала.
ТАСС Спорт 12:24
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