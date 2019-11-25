Происшествия
Вести.RuЗамглавы Росалкогольрегулирования заключили под стражу
Пресненский суд Москвы арестовал до 20 января 2020 года заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования или РАР) Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
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Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение транзитного договора с Россией
Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко допустил заключение годового контракта на транзит российского газа.
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт
В Москве в одну из больниц с подозрением на инсульт доставлен 47-летний актер Дмитрий Ульянов.
Общество
Умерла советская разведчица Гоар Вартанян
Общество
Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
Политика
МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Хоккей
Американский хоккеист с удовольствием вспомнил о жизни в России
Бывший американский хоккеист Брайан Берард с удовольствием вспомнил о жизни в России, передает РИА "Новости".
Транспорт
Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели
Происшествия
Грудного младенца нашли в кустах в Подмосковье
В кустах в поселке Дружба городского округа Раменское нашли новорожденную девочку, передает РИА "Новости".
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест более 75,5 млн рублей на счетах ФБК
Московский городской суд оставил в силе решение об аресте более 75,5 млн рублей на счетах "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) по делу о легализации около 1 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в суде.
Кино
«Дау» Ильи Хржановского не получил прокатного удостоверения в России
Минкультуры РФ отказал в выдаче прокатного удостоверения фильмам режиссера Ильи Хржановского «Дау» в связи с тем, что они «содержат материалы, пропагандирующие порнографию».
Музыка
Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann.
Общество
VR-очки для коров протестировали в Подмосковье
На подмосковной ферме протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Политика
Зеленский заявил, что готов к встрече в «нормандском формате» в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече в "нормандском формате" (Франция, Германия, РФ и Украина), которая пройдёт 9 декабря в Париже.
Политика
На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России
Глава украинского Генштаба Руслан Хомчак прокомментировал возможность военной агрессии со стороны России.
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Здоровье
«Не хочу остаться инвалидом». Серовчанка борется с онкологией. Нужна помощь неравнодушных
Общество
Володин призвал разработать дизайн-код для проспекта Кирова
Происшествия
На врача Псковской детской областной больницы напал неизвестный
Неизвестный напал на врача Псковской детской областной больницы, женщина госпитализирована, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.
Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Экономика
Медведев поддержал подход Минфина к инвестированию средств из ФНБ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложения Минфина по инвестированию средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Фигурное катание
Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором
Поклонники фигурного катания остались недовольны работой олимпийского чемпиона Алексея Ягудина в роли комментатора, сообщает "Чемпионат.com".
Общество
Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей
Районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.
Футбол
В Мексике вратарь забил гол ударом через все поле
Авто
Toyota анонсировала продажи нового минивэна GranAce
В скором времени в Японии стартуют продажи нового минивэна Toyota GranAce.
Политика
Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
Шоу-бизнес
Обнаженная Анастасия Волочкова получила травму в ледяной купели
Анастасия Волочкова получила травму во время очередного купания в ледяной купели.