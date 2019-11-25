Происшествия

Вести.RuВести.RuЗамглавы Росалкогольрегулирования заключили под стражу

Пресненский суд Москвы арестовал до 20 января 2020 года заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования или РАР) Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Читать в источнике
Комментировать44

Подробнее о событии

Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования

Коммерсантъ09:56

Замглавы Росалкогольрегулирования подала заявление об увольнении

ТАСС09:02

Голосная не признала вину в злоупотреблении полномочиями

Известия10:43

Замглавы Росалкогольрегулирования арестована

RT на русском09:36

Замглавы Росалкогольрегулирования арестовали по делу о коррупции

РИА Новости09:35

Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования

Интерфакс09:33

Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования

РБК10:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 12:41, Ашберн
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение транзитного договора с Россией

Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко допустил заключение годового контракта на транзит российского газа.
РИА Новости 10:42
Шоу-бизнес

Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт

В Москве в одну из больниц с подозрением на инсульт доставлен 47-летний актер Дмитрий Ульянов.
Евразия Daily 05:35
Общество

Умерла советская разведчица Гоар Вартанян

RT на русском 10:35
Общество

На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова

РИА Новости 11:11
Общество

Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева

Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
RT на русском 11:04
Политика

МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Газета.Ru 10:14
Хоккей

Американский хоккеист с удовольствием вспомнил о жизни в России

Бывший американский хоккеист Брайан Берард с удовольствием вспомнил о жизни в России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:22
Транспорт

Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели

Lenta.ru вчера в 17:36
Происшествия

Грудного младенца нашли в кустах в Подмосковье

В кустах в поселке Дружба городского округа Раменское нашли новорожденную девочку, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:01
Происшествия

Мосгорсуд признал законным арест более 75,5 млн рублей на счетах ФБК

Московский городской суд оставил в силе решение об аресте более 75,5 млн рублей на счетах "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) по делу о легализации около 1 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в суде.
Интерфакс 11:34
Кино

«Дау» Ильи Хржановского не получил прокатного удостоверения в России

Минкультуры РФ отказал в выдаче прокатного удостоверения фильмам режиссера Ильи Хржановского «Дау» в связи с тем, что они «содержат материалы, пропагандирующие порнографию».
BFM.ru 12:35
Музыка

Лобода снялась в клипе лидера Rammstein

Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann.
News.ru 23 ноября в 19:00
Общество

VR-очки для коров протестировали в Подмосковье

На подмосковной ферме протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Газета.Ru 08:50
Политика

Зеленский заявил, что готов к встрече в «нормандском формате» в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече в "нормандском формате" (Франция, Германия, РФ и Украина), которая пройдёт 9 декабря в Париже.
РИА Новости 11:31
Политика

На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России

Глава украинского Генштаба Руслан Хомчак прокомментировал возможность военной агрессии со стороны России.
RT на русском 10:36
Общество

Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM 09:24
Кино

Телеканал AMC опубликовал трейлер продолжения «Ходячих мертвецов»

REGNUM 04:06
Здоровье

«Не хочу остаться инвалидом». Серовчанка борется с онкологией. Нужна помощь неравнодушных

Глобус (г. Серов) 08:29
Общество

Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником

Lenta.ru 09:59
Общество

Володин призвал разработать дизайн-код для проспекта Кирова

АиФ Саратов 03:31
Происшествия

На врача Псковской детской областной больницы напал неизвестный

Неизвестный напал на врача Псковской детской областной больницы, женщина госпитализирована, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.
РИА Новости 08:02
Общество

В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Газета.Ru 06:57
Экономика

Медведев поддержал подход Минфина к инвестированию средств из ФНБ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложения Минфина по инвестированию средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
РБК 12:25
Фигурное катание

Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором

Поклонники фигурного катания остались недовольны работой олимпийского чемпиона Алексея Ягудина в роли комментатора, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 08:35
Космос

Первым пилотом космического корабля «Орёл» станет робот «Артём»

3DNews 02:39
Общество

Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей

Районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.
Известия 11:27
Футбол

В Мексике вратарь забил гол ударом через все поле

Sport24.ru вчера в 03:59
Авто

Toyota анонсировала продажи нового минивэна GranAce

В скором времени в Японии стартуют продажи нового минивэна Toyota GranAce.
Тарантас Ньюс 00:49
Политика

Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина

RT на русском 04:42
Шоу-бизнес

Обнаженная Анастасия Волочкова получила травму в ледяной купели

Анастасия Волочкова получила травму во время очередного купания в ледяной купели.
OAnews вчера в 07:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное