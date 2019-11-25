Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксСуд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования

Судья Пресненского суда Москвы Сергей Артемов арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную до 20 января. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Она вину не признает, сообщил журналистам ее адвокат Илья Брык.
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Замглавы Росалкогольрегулирования арестовали по делу о коррупции

РИА Новости09:35

Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования

РБК10:23

Голосная не признала вину в злоупотреблении полномочиями

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RT на русском09:36

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Коммерсантъ09:56

Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования

Интерфакс09:33

Замглавы Росалкогольрегулирования подала заявление об увольнении

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