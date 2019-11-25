Происшествия
ИнтерфаксСуд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования
Судья Пресненского суда Москвы Сергей Артемов арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную до 20 января. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Она вину не признает, сообщил журналистам ее адвокат Илья Брык.
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Футбол
Абрамович не собирается продавать «Челси»
Абрамович купил футбольный клуб в 2003 году. За это время «Челси» выиграл пять раз чемпионат Англии, а также один раз – Лигу чемпионов.
Политика
МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
Российская сторона всегда говорила, что готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.
Происшествия
На врача Псковской детской областной больницы напал неизвестный
Неизвестный напал на врача Псковской детской областной больницы, женщина госпитализирована, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.
Политика
Совфед одобрил закон, позволяющий признавать физлица иноагентами
Совет Федерации одобрил закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами.
Общество
Умерла советская разведчица Гоар Вартанян
Здоровье
Патриарх Кирилл подарил новый томограф столичной больнице
Общество
Врачи перечислили симптомы дефицита витамина D
Медиками определены и названы пять признаков дефицита витамина D в организме человека.
Происшествия
В войска РФ вместо отечественных радиостанций поставляли китайские аналоги
При исполнении государственного контракта, заключённого с Минобороны России в рамках гособоронзаказа, вместо радиостанций российского производства ООО «Компас-Р» в 2016 году поставило в войска дешёвые аналоги, изготовленные в Китае, — сообщили в Главной военной прокуратуре.
Армия и оружие
Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун
Ракетный крейсер Северного флота РФ «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун, где российская группа ВМФ примет участие в первых совместных военно-морских учениях с ЮАР и Китаем, сообщает Интерфакс.
Общество
Росконтроль провел исследование краковской колбасы
Экспертный центр Союза потребителей Росконтроль провел исследование нескольких марок колбасы «Краковская» по более чем 50 параметрам качества и безопасности.
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом
Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Экономика
Отдохнешь на пенсии: как тулякам накопить на достойную старость
Корреспонденты «Первого Тульского» разобрались в вопросе, как накопить на достойную старость.
Экономика
НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект
Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".
Общество
Заместитель Бокерии назначена врио директора центра им. Бакулева
Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия освобожден от должности директора НМИЦ им. Бакулева и назначен его президентом.
Политика
Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции
Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.
Политика
На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России
Глава украинского Генштаба Руслан Хомчак прокомментировал возможность военной агрессии со стороны России.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Политика
Любовь Совершаева переходит работать в полпредство
Общество
АК-103 загорелся после безостановочной стрельбы
Шоу-бизнес
От «фотошопа» поплыла: ноги Анастасии Волочковой удивили поклонников
Похудевшая до нельзя Волочкова по-прежнему продолжает уменьшать свои формы с помощью фотошоп.
Экономика
Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России
Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.
Здоровье
Врач рассказал, как пережить резкие перепады атмосферного давления
Врач-невролог Рустем Гайфутдинов рассказал о том, что не стоит забывать в периоды резкой смены давления, сообщает ТК «Москва 24».
Происшествия
Около 14 тысяч овец утонули в Черном море
Грузовое судно Queen Hind, перевозящее более 14 тыс. овец в Саудовскую Аравию, перевернулось у побережья Румынии в Черном море.
Происшествия
Экс-главу Чехова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Происшествия
ЕСПЧ заступился за свободу флешмобов
В переписке с ЕСПЧ власти РФ отметили, что претензии к участникам флешмоба заключались в отсутствии уведомления об акции.
Спорт
Сборная России проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу
Экономика