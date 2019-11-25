– РИА Новости. Обвиняемая в злоупотреблении полномочиями Ирина Голосная подала заявление на увольнение с поста замглавы Росалкогольрегулирования (РАР), передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.

с чего всё началось

Пресненский суд Москвы арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную по делу о злоупотреблении полномочиями. «Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Голосной меры пресечения в виде содержания под стражей», — цитирует судью ТАСС.

Политика Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Спорт СМИ: комитет WADA рекомендовал отстранить Россию на четыре года Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию рекомендовал исполкому отстранить российских спортсменов от международных соревнований на четыре года, сообщает New York Times.

Экономика НОВАТЭК не получил федеральных денег ни на один проект Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект "Морские порты России".

Политика Сотрудников Росгвардии обяжут представляться В Госдуму внесен законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам при реализации конкретных служебных полномочий.