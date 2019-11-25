Происшествия
RT на русскомЗамглавы Росалкогольрегулирования арестована
Пресненский суд Москвы арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную по делу о злоупотреблении полномочиями. «Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Голосной меры пресечения в виде содержания под стражей», — цитирует судью ТАСС.
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– РИА Новости. Обвиняемая в злоупотреблении полномочиями Ирина Голосная подала заявление на увольнение с поста замглавы Росалкогольрегулирования (РАР), передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.РИА Новости09:26
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