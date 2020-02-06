Происшествия
РИА НовостиВ Иркутской области чиновника арестовали по делу о крупной взятке
СК возбудил уголовное дело и в отношении ряда других должностных лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
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Замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия обвиняют во взяточничестве
Твой Иркутсквчера в 21:56
160 тысяч рублей взятки и наркотики изъяли у сотрудников Россельхознадзора Приангарья
IrkutskMediaвчера в 22:00
Замруководителя Россельхознадзора по Приангарью и Бурятии поместили под стражу за взятку
Weacom.ruвчера в 21:53
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