Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Иркутской области чиновника арестовали по делу о крупной взятке

СК возбудил уголовное дело и в отношении ряда других должностных лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
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Замглавы иркутского управления Россельхознадзора обвинили во взяточничестве

ИркСибвчера в 21:52

Замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия обвиняют во взяточничестве

Твой Иркутсквчера в 21:56

Замглавы Россельхознадзора по Приангарью и Бурятии арестовали за взятку в 160 тыс. рублей

ИрСитивчера в 21:54

160 тысяч рублей взятки и наркотики изъяли у сотрудников Россельхознадзора Приангарья

IrkutskMediaвчера в 22:00

Задержан замглавы Россельхознадзора по Прибайкалью и республике Бурятия

ИА Альтаирвчера в 22:47

На замначальника управления Россельхознадзора по Иркутской области завели уголовное дело за взяточничество

Телеинформвчера в 22:15

Замруководителя Россельхознадзора по Приангарью и Бурятии поместили под стражу за взятку

Weacom.ruвчера в 21:53
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Путин подписал закон о введении материнского капитала на первенца

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Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

РИА Новости вчера в 20:40
Общество

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Самая высокая доля просроченной задолженности среди российских регионов наблюдается в Ингушетии, а самыми дисциплинированными субъектами по возврату банковских кредитов являются Севастополь, НАО, Крым и Чукотка.
Известия вчера в 19:48
Армия и оружие

В Донбассе уничтожен очередной боевик ВСУ из бригады Черных запорожцев

В воскресенье, 1 марта, в Донбассе был уничтожен очередной украинский боевик из 72-й бригады ВСУ, приехавший убивать жителей ЛНР из Львовской области.
ИА Новороссия вчера в 12:18
Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

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РИА Новости вчера в 19:29
Политика

Историк рассказал об американских бомбардировках Вьетнама

Историк уточнил, что в общей сложности в ходе операции авиация США выполнила 304 тысячи боевых вылетов, на Вьетнам было сброшено около 8 миллионов тонн различных боеприпасов.
РИА Новости вчера в 20:52
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В России количество выданных в январе текущего года кредитных карт снизилось впервые с 2015 года, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».
REGNUM 00:16
Общество

Aurus получила более 700 предзаказов на автомобили

Компания—производитель люксовых автомобилей Aurus собрала более 700 предзаказов, сообщил гендиректор компании Адиль Ширинов в интервью «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 20:06
Кино

«Золотого медведя» на Берлинале получил фильм «Зла не существует»

«Золотого медведя» — главную награду Международного берлинского кинофестиваля — получил фильм «Зла не существует» Мохаммада Расулофа.
RT на русском 29 февраля в 15:41
Экономика

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 06.02.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) вчера в 15:48
Хоккей

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выиграть у «Миннесоты»

"Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Миннесоту Уайльд" 4:3. Две шайбы в матче записал на свой счет Александр Овечкин.
Вести.Ru вчера в 22:53
Футбол

«Аталанта» забила семь голов в ворота «Лечче» в чемпионате Италии

РИА Новости вчера в 11:13
Общество

В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы

Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
РИА Новости вчера в 11:45
Политика

США и «Талибан» подписали соглашение о мире

«Принципиального соглашения» об условиях мирного договора США и «Талибан» достигли в начале сентября 2019 года.
Телеканал RTVI 29 февраля в 08:21
Гаджеты

Представлен новый смартфон Huawei Enjoy 10e

В ближайшее дни стартуют продажи нового смартфона Huawei Enjoy 10e.
Rusargument вчера в 03:00
Общество

Россиян в марте ожидают длинные выходные

Россиян ждут длинные выходные с 7 по 9 марта, связанные с празднованием Международного женского дня 8 марта.
Известия вчера в 23:14
Футбол

«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в Лиге 1

«Монако» и «Реймс» сыграли вничью в матче 27-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:1.
RT на русском 29 февраля в 16:32
Музыка

Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили

Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Экономика сегодня 29 февраля в 20:37
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Роспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за рубеж

Карантин для приехавших из Италии Анна Попова сообщила, что оснований для введения обязательного карантина в отношении россиян, приехавших из Италии, на сегодняшний день не имеется.
ТАСС 29 февраля в 00:06
Армия и оружие

КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря

Военные КНДР запустили два неопознанных снаряда в сторону Японского моря.
RT на русском вчера в 23:40
Футбол

Представители УЕФА приедут на открытие детской академии в Евпаторию

Представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пригласят в сентябре 2020 года на открытие академии футбола для одаренных детей Крыма.
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Футбол

Эвертон — Манчестер Юнайтед 1:1

Metaratings вчера в 09:25
Общество

В петербургском НИИ назвали сроки создания вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России планирует создать вакцину от новой коронавирусной инфекции в третьем квартале 2020 года.
RT на русском 00:12
Армия и оружие

Турция нанесла удар по военному аэродрому сирийских войск в Алеппо

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Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем

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Общество

У православных христиан начинается Великий пост

Великий пост - самый длительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений - начинается в понедельник у православных верующих.
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В комментариях многие отметили, что не ожидали увидеть Элджея без линз и теперь не удивятся, если он вдруг даст интервью.
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Футбол

Семин отреагировал на критику Губерниева

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева.
Газета.Ru вчера в 07:38
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