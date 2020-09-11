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Ведомости
Ведомости

Суд арестовал замглавы департамента Минпромторга Исаева

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 13 октября замдиректора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.В источнике
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Интерфакс

Суд арестовал замдиректора департамента Минпромторга РФ

Интерфаксвчера в 12:19
РЕН ТВ

Суд арестовал замдиректора департамента Минпромторга Исаева

РЕН ТВвчера в 12:49
РБК

Суд арестовал замглавы департамента Минпромторга

РБКвчера в 12:15
ПРАЙМ

Суд арестовал сотрудника Минпромторга Исаева по обвинению в мошенничестве

ПРАЙМвчера в 12:07
РИА Новости

Сотрудника Минпромторга Исаева арестовали по обвинению в мошенничестве

РИА Новостивчера в 12:07
ТАСС

Суд арестовал замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Исаева

ТАССвчера в 12:00
Коммерсантъ

Миллионы Минпромторга растворились в исследованиях

Коммерсантъвчера в 15:49

В Японии предложили вернуть Курилы с помощью ядерных ракет

Токио и Москва не могут заключить этот документ из-за Курильских островов: Япония называет их своими "северными территориями", а Россия утверждает, что ее суверенитет над ними не подлежит сомнению.
В Японии предложили вернуть Курилы с помощью ядерных ракет
Газета.Ruвчера в 05:43
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Рогозин: модернизация плавучего космодрома может начаться в ноябре

Работы по восстановлению и модернизации плавучего космодрома «Морской старт» могут начаться в ноябре 2020 года, заявил генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в 5 выпуске видео «Линия генерального» на YouTube.
ИА Красная Весна17:48
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
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Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомостивчера в 08:22
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