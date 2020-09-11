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Ведомости
Ведомости

Суд арестовал замглавы департамента Минпромторга Исаева

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 13 октября замдиректора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.В источнике
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Коммерсантъ

Миллионы Минпромторга растворились в исследованиях

Коммерсантъвчера в 15:49
РЕН ТВ

Суд арестовал замдиректора департамента Минпромторга Исаева

РЕН ТВвчера в 12:49
ТАСС

Суд арестовал замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Исаева

ТАССвчера в 12:00
ПРАЙМ

Суд арестовал сотрудника Минпромторга Исаева по обвинению в мошенничестве

ПРАЙМвчера в 12:07
РИА Новости

Сотрудника Минпромторга Исаева арестовали по обвинению в мошенничестве

РИА Новостивчера в 12:07
РБК

Суд арестовал замглавы департамента Минпромторга

РБКвчера в 12:15
Интерфакс

Суд арестовал замдиректора департамента Минпромторга РФ

Интерфаксвчера в 12:19

Рисковый сценарий ЦБ на 2021 год предусматривает околонулевой рост ВВП

Сегодня, 10 сентября 2020 года, стало известно, что Центробанк РФ заложил в рисковый сценарий развития ситуации в 2021 году околонулевой рост экономики и ускорение инфляции до 5,5-6,5%. Об этом следует из проекта «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов».
Рисковый сценарий ЦБ на 2021 год предусматривает околонулевой рост ВВП
Саминвестор10 сентября в 08:04
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Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новостивчера в 06:15
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