Рисковый сценарий ЦБ на 2021 год предусматривает околонулевой рост ВВП

Сегодня, 10 сентября 2020 года, стало известно, что Центробанк РФ заложил в рисковый сценарий развития ситуации в 2021 году околонулевой рост экономики и ускорение инфляции до 5,5-6,5%. Об этом следует из проекта «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов».