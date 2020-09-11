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Ведомости
Ведомости

Суд арестовал замглавы департамента Минпромторга Исаева

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 13 октября замдиректора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.В источнике
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Коммерсантъ

Деньги на СИЗО украли из СИЗО

Коммерсантъ03:03
РЕН ТВ

Суд арестовал замдиректора департамента Минпромторга Исаева

РЕН ТВвчера в 12:49
ПРАЙМ

Суд арестовал сотрудника Минпромторга Исаева по обвинению в мошенничестве

ПРАЙМвчера в 12:07
РБК

Суд арестовал замглавы департамента Минпромторга

РБКвчера в 12:15
РИА Новости

Сотрудника Минпромторга Исаева арестовали по обвинению в мошенничестве

РИА Новостивчера в 12:07
ТАСС

Суд арестовал замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Исаева

ТАССвчера в 12:00
Интерфакс

Суд арестовал замдиректора департамента Минпромторга РФ

Интерфаксвчера в 12:19

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление главы СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, сообщается на сайте ВККС.
Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной
РИА Новости19:08
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В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известия22:14
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24

Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUM21:20
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Правительство Афганистана начнет сегодня переговоры с талибами

Делегация официальных властей Афганистана и представители запрещенной в России террористической организации "Талибан" уже должны были приехать в столицу Катара, где сегодня начнётся первый этап переговоров.
Эхо Москвы01:09
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Теннисист Медведев поскандалил с судьей и не вышел в финал US Open

Россиянин вспылил после того, как линейный судья не зафиксировал попадание мяча за пределы площадки, а судья на вышке не разрешил теннисисту использовать челлендж, так как тот слишком поздно его запросил.
РЕН ТВ23:29

В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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