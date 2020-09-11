Суд арестовал замглавы департамента Минпромторга Исаева
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Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу заместителя директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Антона Исаева. "Мера пресечения избрана на 1 месяц и трое суток - до 13 октября", - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Замоскворецкого суда.В источнике
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