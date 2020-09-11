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Российская газета
Российская газета

Суд арестовал замглавы департамента Минпромторга Исаева

Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу заместителя директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Антона Исаева. "Мера пресечения избрана на 1 месяц и трое суток - до 13 октября", - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Замоскворецкого суда.В источнике
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ПРАЙМ

Суд арестовал сотрудника Минпромторга Исаева по обвинению в мошенничестве

ПРАЙМ12:07
Коммерсантъ

Замглавы департамента Минпромторга арестовали до октября

Коммерсантъ12:24
РБК

Суд арестовал замглавы департамента Минпромторга

РБК12:15
РЕН ТВ

Суд арестовал замдиректора департамента Минпромторга Исаева

РЕН ТВ12:49
РИА Новости

Сотрудника Минпромторга Исаева арестовали по обвинению в мошенничестве

РИА Новости12:07
ТАСС

Суд арестовал замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Исаева

ТАСС12:00
Интерфакс

Суд арестовал замдиректора департамента Минпромторга РФ

Интерфакс12:19

Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости06:15
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ЕР проверит заявление саратовского депутата о «безработных тунеядцах»

"Единая Россия" проверит заявление секретаря Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяны Ковинской относительно выплат жителям, оставшимся без работы, заявил секретарь реготделения ЕР, депутат Госдумы Николай Панков.
РИА Новости11:07
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«АвтоВАЗ» подвел итоги конкурса на название для новой модели Lada

Как сообщает портал "Новые автомобили", со ссылкой на пресс-службу российского автогиганта, победителем конкурса в соцсети "ВКонтакте" стал Дмитрий Анисимов, который в комментариях указал название Onega для грядущей "Лады".
Новые автомобили13:51
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МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права

МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права Новый объединенный экзамен на права будет длиться 30 – 40 минут, следует из проекта нового административного регламента МВД.
Коммерсантъ12:32
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