Суд арестовал замглавы департамента Минпромторга Исаева
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Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 13 октября замдиректора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.В источнике
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