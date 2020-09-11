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Ведомости
Ведомости

Суд арестовал замглавы департамента Минпромторга Исаева

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 13 октября замдиректора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.В источнике
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РИА Новости

Сотрудника Минпромторга Исаева арестовали по обвинению в мошенничестве

РИА Новости12:07
РЕН ТВ

Суд арестовал замдиректора департамента Минпромторга Исаева

РЕН ТВ12:49
РБК

Суд арестовал замглавы департамента Минпромторга

РБК12:15
ПРАЙМ

Суд арестовал сотрудника Минпромторга Исаева по обвинению в мошенничестве

ПРАЙМ12:07
Коммерсантъ

Миллионы Минпромторга растворились в исследованиях

Коммерсантъ15:49
ТАСС

Суд арестовал замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Исаева

ТАСС12:00
Интерфакс

Суд арестовал замдиректора департамента Минпромторга РФ

Интерфакс12:19

Почти половина россиян не планирует делать прививку от коронавируса

Почти половина — 45,6% россиян не планируют делать прививку против коронавируса, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
Ведомости06:18
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Ученые впервые зафиксировали уникальный космический взрыв

Ученые Университета штата Флорида смогли зафиксировать необычную сверхновую LSQ14fmg с уникальными свойствами: она медленно разгорается и бьет рекорды яркости среди сверхновых своего класса, сообщается в журнале The Astrophysical Journal.
Общественная служба новостей04:36
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Больная раком актриса Заворотнюк сильно изменилась из-за химиотерапии

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая больше всего запомнилась зрителям по сериалу «Моя прекрасная няня» уже полтора года борется с раком головного мозга и совсем не появляется на публике.
CT news07:47
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Кравчук заявил о невозможности выполнить Минские соглашения

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что выполнить минские соглашения сейчас нельзя из-за невозможности проведения выборов в Донбассе в текущих условиях, и отметил, что выходом из ситуации может стать "нормандский формат".
РИА Новости13:06
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В ЦПВС предупредили о подготовке боевиками провокации в Сирии

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации», — сказал заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Гринкевич.
RT на русском15:28

«АвтоВАЗ» подвел итоги конкурса на название для новой модели Lada

Как сообщает портал "Новые автомобили", со ссылкой на пресс-службу российского автогиганта, победителем конкурса в соцсети "ВКонтакте" стал Дмитрий Анисимов, который в комментариях указал название Onega для грядущей "Лады".
Новые автомобили13:51
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Счета Panda Doc в Белоруссии заблокированы

Официально нескольким сотрудникам компании вменяются хищения, однако Panda Doc связывает блокировку счетов с тем, что ее глава Микита Микадо поддержал протесты в стране, говорится в заявлении руководства стартапа.
Известия12:01
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