Происшествия
ИзвестияСуд арестовал замначальника ОМВД «Дорогомилово»
Пресненский суд Москвы в пятницу, 18 октября, арестовал заместителя начальника ОМВД «Дорогомилово» Дмитрия Смирнова, обвиняемого в покушении на мошенничество. Смирнов пробудет под стражей до 18 декабря, сообщает корреспондент «Известий».
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Самодурова выиграла короткую программу на турнире Ice Star в Минске
Политика
Эрдоган намерен обсудить с Путиным новые шаги по Сирии
Очередную фазу мер, направленных на урегулировании в Сирии, намерен обсудить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с российским президентом Владимиром Путиным на предстоящих переговорах в Сочи.
Кино
Сериал «Екатерина. Самозванцы» готовится к премьере
Сюжет сериала расскажет о становлении Российской империи, о личной драме Екатерины II и неожиданно появившихся самозванцах.
Здоровье
Отказ от бюстгальтера признали опасным
Популярный тренд на отказ от бюстгальтера назван опасным.
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Происшествия
В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика
По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.
Происшествия
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
Футбол
Донецкий «Шахтер» разгромил «Колос» в матче чемпионата Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" разгромили "Колос" в домашнем матче 11-го тура чемпионата Украины.
Космос
Две женщины-астронавта впервые в истории вышли в открытый космос
Впервые в истории две женщины-астронавта Кристина Кук и Джессика Меир вдвоем вышли в открытый космос с борта Международной космической станции.
Общество
Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию
Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.
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Бороться за сердце Ольги Бузовой в шоу «План Б» будет Роман Гриценко из «Дома-2»
Стоит отметить, что это не первая попытка Романа Гриценко покорить сердце звездной телеведущей.
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ЦПВС: террористы активизировались в районе Кбана в сирийской Латакии
С направления Джиср-Эш-Шугур боевиками в район населенного пункта Кбана переброшено не менее пяти единиц бронетехники и две установки реактивных систем залпового огня.
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Армия и оружие
Почему на Украине отказываются от советских воинских званий
В принятом Верховной радой законопроекте предлагается отказаться от рядовых, прапорщиков и мичманов.
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Шоу-бизнес
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Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.
Политика
Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой
Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем
41-летняя певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод с супругом.
Энергетика
«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд
Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
Общество
Поклонская ответила Собчак на критику длины юбки
Шоу-бизнес
Звезда «Физрука» Полина Гренц стала участницей нового «Холостяка»
Российская актриса и блогер Полина Гренц поборется за сердце доктора Антона Криворотова в новом сезоне реалити-шоу «Холостяк».
Политика
СМИ опубликовали письмо офиса Зеленского о «формуле Штайнмайера»
Украинское издание "Новое время" опубликовало текст письма руководителя администрации Владимира Зеленского Андрея Богдана участнику контактной группы от Украины Леониду Кучме.
Армия и оружие
На учениях под Астраханью показали новейшие ракетные системы
На полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошли военные учения. Организаторами выступили соединения ПВО Южного военного округа.
Политика
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия".
Происшествия
Число погибших при взрывах в афганской мечети возросло до 62
Число погибших в результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до 62.
Политика
В США «Азов» могут признать террористической организацией
39 членов Конгресса обратились к Госдепу с требованием включить всю банду в список террористических организаций.
Общество
Диетолог назвала норму потребления яиц
Последние 10 лет в России потребление яиц в среднем росло на 1% в год, сейчас каждый житель страны съедает в среднем 280 штук данного продукта ежегодно при региональной норме в 260 штук.