Происшествия

ИзвестияИзвестияСуд арестовал замначальника ОМВД «Дорогомилово»

Пресненский суд Москвы в пятницу, 18 октября, арестовал заместителя начальника ОМВД «Дорогомилово» Дмитрия Смирнова, обвиняемого в покушении на мошенничество. Смирнов пробудет под стражей до 18 декабря, сообщает корреспондент «Известий».
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