Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъСуд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канал Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
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с чего всё началось
В сообщении
 пресс-службы Главного следственного управления СК по Москве говорится, что, по данным следствия, должностное лицо получило через своего знакомого в качестве взятки денежную сумму в размере более $300 тыс.
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