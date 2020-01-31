Происшествия
КоммерсантъСуд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канал Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
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Общество
С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия
С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Общество
McDonald’s отменил акцию по продаже бургеров за 3 рубля
Армия и оружие
Украинцев запугивают очередным «военным вторжением» России
Многочисленные блогеры и эксперты продолжают запугивать украинцев очередным «военным вторжением» России.
Здоровье
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
Происшествия
В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша
В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля.
Происшествия
В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник
Неизвестный внедорожник попытался прорваться к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
Политика
Мишустин рассказал, что необходимо для развития цифрового бизнеса
"Бизнес-модели цифровых платформ строятся сегодня на основе сбора глобальных пользовательских данных, что позволяет улучшать контент, совершенствовать сервисы, привлекать больше пользователей и быстро наращивать капитализацию при помощи прорывных технологий, в том числе и искусственного интеллекта", - сказал Мишустин в своем выступлении на форуме.
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
Шоу-бизнес
Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери
На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Гаджеты
Европарламент проголосовал за единый разъём для зарядки гаджетов
Депутаты Европарламента проголосовали за введение единого разъема для зарядки гаджетов на территории Европейского союза.
Политика
Сенат США может проголосовать по делу об импичменте Трампа
Сенат США готовится проголосовать сегодня по делу об импичменте Трампу. По крайней мере, на такой расклад рассчитывают республиканцы.
Политика
Посольство РФ в ФРГ ответило на слова Польши о компенсациях
Посольство России в Германии прокомментировало слова лидера правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.
Общество
Аксенов назвал глупостью действия чиновниц в Керчи
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что в действиях чиновников, ставших участниками скандала, связанного с поздравлением блокадников в Керчи, не было злого умысла.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Армия и оружие
Экс-офицер СБУ: за крушением MH-17 стоят спецслужбы Украины
Летом 2014 года украинское командование незадолго до крушения малазийского Boeing секретно отправило в зону «АТО» несколько своих ЗРК, рассказал перешедший на сторону РФ экс-сотрудник СБУ подполковник Василий Прозоров.
Армия и оружие
Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35
Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
Футбол
Смолов вошел в заявку «Сельты» на матч с «Валенсией»
Нападающий сборной России Федор Смолов вошел в заявку "Сельты" на матч 22-го тура чемпионата Испании с "Валенсией", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Виго.
Политика
Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова
Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области
Следственный комитет РФ опубликовал видео из цеха на заводе в Мценске (Орловская область), где, предположительно, при взрыве паров лакокрасочных изделий погибли пять человек.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Авто
В Renault подготовили новый бюджетный кроссовер
"Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели, а у дилеров новинка локальной сборки появится в середине 2020-го", - сообщает издание "Новые автомобили".
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Общество
Последние часы в Европе: одни британцы ликуют, другие - плачут
Уже меньше, чем через 6 часов, Британия выйдет из состава Евросоюза, в котором находилась почти полвека.
Космос
В России появится программа по исследованию Венеры
Комплексным изучением атмосферы планеты займется космический аппарат «Венера-Д» В ближайшие два года в России может появиться полноценная программа исследования Венеры, сообщил ведущий инженер НПО имени Лавочкина Дмитрий Хмель.
Технологии
Павел Дуров рассказал об опасности WhatsApp
Основатель мессенджера Telegram братил внимание, что пользователи, меняя устройство, предпочитают сохранять резервные копии своих переписок на облачном хранилище.
Наука
У африканцев впервые нашли гены неандертальцев
При применении метода IBDmix ученые обнаружили, что все современные люди, включая африканцев, имеют гены неандертальцев.
Футбол
Гинер объяснил, почему не продал Чалова в «Кристал Пэлас»
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер считает, что форвард команды Фёдор Чалов достоин продолжения карьеры в более сильном клубе, чем английский «Кристал Пэлас».
Футбол
«Барселона» усилит состав бразильским полузащитником
Общество
СК объявил Бориса Минца в международный розыск
Кроме бизнесмена в розыск объявили двух его сыновей — Александра и Дмитрия Минцев, которых также обвиняют в растрате.
Футбол
Сеск — Головину, который рекламировал бритву: у тебя же нет волос
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас оставил смешной комментарий в «Инстаграме» под постом одноклубника Александра Головина, который рекламировал продукцию одного из производителей бритвенных принадлежностей.