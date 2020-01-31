с чего всё началось

По информации Telegram-канал Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

Политика Мишустин рассказал, что необходимо для развития цифрового бизнеса "Бизнес-модели цифровых платформ строятся сегодня на основе сбора глобальных пользовательских данных, что позволяет улучшать контент, совершенствовать сервисы, привлекать больше пользователей и быстро наращивать капитализацию при помощи прорывных технологий, в том числе и искусственного интеллекта", - сказал Мишустин в своем выступлении на форуме.

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Политика Названа зарплата Медведева на новой должности Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

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