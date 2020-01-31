Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъСуд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
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Замначальника управления угрозыска МВД арестовали по делу о взятке

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Полковника МВД арестовали за взятку от вора в законе Мирона

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Замначальника отдела угрозыска МВД арестован по обвинению во взятке в $300 тыс

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Суд арестовал высокопоставленного сотрудника МВД и экс-сотрудника управления К ФСБ по делу о взятке в 25 млн рублей

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Суд в Москве арестовал замглавы управления ГУ угрозыска МВД по обвинению в крупной взятке

ТАСС10:23

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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 17:17, Ашберн
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за "военные преступления" во время Второй мировой войны.
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США ограничили въезд гражданам шести стран

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Коммерсантъ 16:43
Общество

Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей

С 1 февраля федеральным льготникам повысят ежемесячные денежные выплаты.
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Стало известно, что первым пользователем в мире, кто набрал 200 млн подписчиков в Instagram, стал португальский футболист Криштиану Роналду.
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Неизвестные на внедорожнике попытались прорваться в резиденцию президента Дональда Трампа во Флориде, сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию.
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Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что лица, с которыми зараженные контактировали ближе всего, помещены в медицинские учреждения под назор врачей, пишет Lenta.ru.
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РФ предупредил россиян о том, что в этом году негосударственные пенсионные фонды начнут борьбу за новых клиентов, сообщает DEITA.
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В Минске представили новую реактивную систему залпового огня «Флейта»

В Минске впервые продемонстрировали новую реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Флейта".
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Нападение стаи бездомных собак на школьника в Тольятти попало на видео

Стая бездомных собак напала на ребенка в Тольятти. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.
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В России вступил в силу закон об иностранных агентах среди СМИ

По новому закону иностранными агентами среди СМИ являются юридические лица, зарегистрированные за рубежом, распространяющие печатные, аудиовизуальные и иные материалы, и финансируемые из иностранных источников.
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Мать футболиста Андрея Аршавина отправила письмо бывшей супруге сына Алисе Казьминой с требованием съехать из квартиры, где девушка проживает с дочерью от Аршавина.
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Правительство Чувашии отправили в отставку

Правительство Чувашии ушло в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
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Ученые оценивали наличие хронических заболеваний, влияние курения, алкоголя, правильного питания и физической активности.
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В партии Медведчука пригрозили свержением Зеленского

Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович допустил свержение украинской власти, если политическая сила президента Украины Владимира Зеленского - "Слуга народа" - совершат еще один шаг для узаконивания продажи земли.
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Россиянам рекомендуется ограничить участие в массовых мероприятиях, чтобы минимизировать риск заражения гриппом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Зеленский попросил США назначить отдельного спецпосланника по Донбассу

Вашингтону следует назначить спецпосланника, который будет курировать исключительно это направление.
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Армия и оружие

Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
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«Роскосмос» и Минобороны согласовали модификацию ракеты «Ангара-А5М»

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Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии

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Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
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Телеканал «Дождь» закроет бесплатный доступ к прямому эфиру

Телеканал «Дождь» закроет прямой эфир для бесплатного просмотра на YouTube-канале и на официальном сайте из-за недостатка денежных средств.
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