Происшествия
КоммерсантъСуд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
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Экономика
Сбербанк добился ареста имущества владельцев «Spar» и «Семья»
Инициатором ареста имущества выступил Сбербанк, который ранее 23 января подал 7 исков против компаний.
Происшествия
Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских
Происшествия
Опубликовано видео демонтажа СКК с каски погибшего рабочего
За час до своей гибели сварщик снимал процесс работы по демонтажу Петербургского спортивно-концертного комплекса на видеокамеру, прикрепленную к его каске.
Общество
В Керчи чиновницы в шубах подарили по батону блокадникам
Чиновники в Керчи решили подарить людям, пережившим блокаду Ленинграда, по батону.
Политика
Захарова прокомментировала заявление МИД Польши о репарациях
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за "военные преступления" во время Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко впервые прокомментировала громкий развод с Петросяном
Шоу-бизнес
Мария Шукшина устроила крестины для внука
Сын Фрейи Зильбер от Макара Касаткина получил ангела-хранителя после крестин, устроенных его родной бабушкой, знаменитой актрисой Марией Шукшиной.
Общество
Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме
Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российская сторона будет обращаться к КНР с тем, чтобы Пекин разрешил сохранить слоты регулярных рейсов как чартерные, «чтобы мы имели возможность вывозить наших граждан в случае их желания».
Политика
США ограничили въезд гражданам шести стран
США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
Общество
Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей
С 1 февраля федеральным льготникам повысят ежемесячные денежные выплаты.
Футбол
Криштиану Роналду первым в мире набрал 200 млн подписчиков в Instagram
Стало известно, что первым пользователем в мире, кто набрал 200 млн подписчиков в Instagram, стал португальский футболист Криштиану Роналду.
Происшествия
Внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа во Флориде
Неизвестные на внедорожнике попытались прорваться в резиденцию президента Дональда Трампа во Флориде, сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию.
Здоровье
Родственники зараженных коронавирусом в России госпитализированы
Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что лица, с которыми зараженные контактировали ближе всего, помещены в медицинские учреждения под назор врачей, пишет Lenta.ru.
Экономика
Россиян предупредили о потере пенсионных накоплений
РФ предупредил россиян о том, что в этом году негосударственные пенсионные фонды начнут борьбу за новых клиентов, сообщает DEITA.
Армия и оружие
В Минске представили новую реактивную систему залпового огня «Флейта»
В Минске впервые продемонстрировали новую реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Флейта".
Происшествия
Нападение стаи бездомных собак на школьника в Тольятти попало на видео
Стая бездомных собак напала на ребенка в Тольятти. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.
Общество
В России вступил в силу закон об иностранных агентах среди СМИ
По новому закону иностранными агентами среди СМИ являются юридические лица, зарегистрированные за рубежом, распространяющие печатные, аудиовизуальные и иные материалы, и финансируемые из иностранных источников.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина выселяет экс-жену футболиста и его дочь из квартиры
Мать футболиста Андрея Аршавина отправила письмо бывшей супруге сына Алисе Казьминой с требованием съехать из квартиры, где девушка проживает с дочерью от Аршавина.
Политика
Правительство Чувашии отправили в отставку
Правительство Чувашии ушло в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
Здоровье
Умеренное употребление алкоголя продлевает жизнь
Ученые оценивали наличие хронических заболеваний, влияние курения, алкоголя, правильного питания и физической активности.
Политика
В партии Медведчука пригрозили свержением Зеленского
Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович допустил свержение украинской власти, если политическая сила президента Украины Владимира Зеленского - "Слуга народа" - совершат еще один шаг для узаконивания продажи земли.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал ограничить участие в массовых мероприятиях
Россиянам рекомендуется ограничить участие в массовых мероприятиях, чтобы минимизировать риск заражения гриппом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Политика
Зеленский попросил США назначить отдельного спецпосланника по Донбассу
Вашингтону следует назначить спецпосланника, который будет курировать исключительно это направление.
Армия и оружие
Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе
Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии
Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии. Глава Турции считает, что необходимо возобновить боевые действия.
Политика
В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве
Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Кино
Появился полноценный трейлер «Форсажа 9»
В сети появился полноценный трейлер девятой части «Форсажа» — продолжающей сагу о быстрых машинах, которая когда-то начиналась с истории про нелегальные гонки.
Общество
Телеканал «Дождь» закроет бесплатный доступ к прямому эфиру
Телеканал «Дождь» закроет прямой эфир для бесплатного просмотра на YouTube-канале и на официальном сайте из-за недостатка денежных средств.