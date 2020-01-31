Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъСуд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
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Криминальный авторитет сдал ФСБ и полицию

Коммерсантъ18:00

Суд арестовал высокопоставленного полицейского из управления МВД

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Полковника МВД арестовали за взятку от вора в законе Мирона

Lenta.ru12:56

Замначальника отдела угрозыска МВД арестован по обвинению во взятке в $300 тыс

Интерфакс11:10

Суд арестовал высокопоставленного сотрудника МВД и экс-сотрудника управления К ФСБ по делу о взятке в 25 млн рублей

Новая газета11:04

Суд в Москве арестовал замглавы управления ГУ угрозыска МВД по обвинению в крупной взятке

ТАСС10:23

Замначальника управления угрозыска МВД арестовали по делу о взятке

РБК14:25
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» согласовал переход нигерийца из Китая Игало

"Манчестер Юнайтед" договрился с клубом китайской Суперлиги "Шанхай Шеньхуа" о трансфере нигерийского футболиста Одиона Игало.
Газета.Ru 16:41
Общество

Украинцы возмутились постом американской телеведущей о гопаке

Посольство Украины в США указало на ошибку в публикации популярной американской телеведущей Эллен Дедженерес.
Взгляд.ру вчера в 08:39
Шоу-бизнес

Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
РИА Новости 19:29
Политика

Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа

Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.
Газета.Ru 18:29
Происшествия

В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку

Ребенка, прилетевшего с семьей после отдыха на китайском курорте, на скорой помощи госпитализировали прямо из новосибирского аэропорта Толмачево.
Российская газета 01:55
Фигурное катание

Тренер извинился перед фигуристкой после обвинений в изнасиловании

РЕН ТВ 19:08
Авто

Электрический пикап Hummer получит 1000-сильный мотор

По данным GM Authority, самая мощная модификация пикапа Hummer получит сразу несколько электромоторов суммарной мощностью 1000 лошадиных сил и сможет разгоняться с места до 100 км/ч всего за 3 секунды.
Автоновости дня вчера в 12:32
Происшествия

Полицейский вертолет разбился в Японии

Lenta.ru 19:58
Здоровье

Жертвами коронавируса в Китае уже стали 259 человек

Число заразившихся в Китае пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV превысило уже 11,7 тысячи человек, умерли 259 жителей.
Российская газета 19:13
Общество

В Великобритании нашли Кольцо Всевластья

В Великобритании в графстве Северный Йоркшир обнаружено Кольцо Всевластья.
Свободная Пресса 14:07
Гаджеты

NVIDIA выпустит новые мощные видеокарты в ответ AMD

Известно, что AMD намерена выпустить в этом году графические чипы Big Navi и видеокарты на их основе.
Ferra 11:58
Армия и оружие

США засекли два российских ракетоносца у побережья Северной Америки

Глава НОРАД, генерал ВВС США Терренс О’Шонесси назвал пролет российских Ту-160 рядом с воздушным пространством Канады «продолжением наращивания агрессивных действий» со стороны «противников».
РБК 20:07
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru вчера в 17:19
Армия и оружие

Sohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии

Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину.
Военное обозрение вчера в 03:44
Армия и оружие

Die Welt: военная мощь России значительно возросла

Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.
Газета.Ru вчера в 23:10
Экономика

Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года

Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
ТАСС 13:34
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

РИА Новости вчера в 07:30
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма вчера в 04:30
Происшествия

Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских

Известия вчера в 13:08
Шоу-бизнес

Барановская ужаснула подписчиков фото без макияжа

Российская телеведущая и писатель Юлия Барановская опубликовала селфи без макияжа на своей официальной странице в социальной сети Instagram, чем вызвала неоднозначную реакцию фолловеров.
NewInform вчера в 07:35
Общество

Голикова: РФ начинает эвакуацию россиян из Уханя и Хубэя

Российское правительство начинает эвакуацию граждан РФ, которые находятся сейчас в китайском городе Ухань и провинции Хубэй.
ТК Звезда 08:08
Общество

ProtonMail удалил аккаунты, рассылавшие в РФ письма о «минировании»

"Наше расследование подтвердило, что угрозы взрыва действительно были отправлены из ProtonMail, и мы получили копии электронных писем, отправленных с наших систем из сторонних источников", - признали в ProtonMail.
Российская газета 17:01
Общество

В новом КоАП появится штраф за опасное вождение

Проект нового КоАП предусматривает введение штрафа за опасное вождение.
Российская газета 03:55
Политика

Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию

Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
РБК вчера в 11:26
Происшествия

Концессионер спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение

Обрушение конструкций спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло в момент отрезания одной из удерживающих демонтируемое здание вант.
РБК 11:27
Политика

США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
РИА Новости 16:59
Политика

Путин помиловал Нааму Иссахар — израильтянка вышла на свободу

Salt Mag вчера в 02:26
Авто

В Tesla решили ускорить рыночный дебют электрокроссовера Model Y

Сроки начала поставок электрокроссовера Tesla Model Y производитель корректировал уже несколько раз.
CarsWeek.ru вчера в 02:28
Технологии

Huawei не собирается возобновлять сотрудничество с Google

Huawei не вернется к использованию приложений и сервисов Google даже в случае отмены ограничительных мер США.
Вести.Ru 06:50
Технологии

Дуров рассказал об опасности WhatsApp

Угрозы, с которыми могут столкнуться пользователи приложения WhatsApp, назвал создатель мессенджера Telegram, предприниматель и программист Павел Дуров в сообщении в своем телеграм-канале.
REGNUM вчера в 18:48
Как работают Яндекс.Новости?
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