Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъСуд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
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Замначальника управления угрозыска МВД арестовали по делу о взятке

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Суд арестовал замглавы управления МВД по обвинению в крупной взятке

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Полковника МВД арестовали за взятку от вора в законе Мирона

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Замначальника отдела угрозыска МВД арестован по обвинению во взятке в $300 тыс

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Суд арестовал высокопоставленного сотрудника МВД и экс-сотрудника управления К ФСБ по делу о взятке в 25 млн рублей

Новая газета11:04

Суд в Москве арестовал замглавы управления ГУ угрозыска МВД по обвинению в крупной взятке

ТАСС10:23

Суд арестовал высокопоставленного полицейского из управления МВД

РИА Новости10:15
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Сенаторы-демократы не набирают достаточно голосов для вызова свидетелей в рамках процесса по импичменту президента Дональда Трампа.
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В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru 10:37
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Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
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Неизвестный внедорожник попытался прорваться к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
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ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым

ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
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Что касается компенсации, то Польша еще в середине мая прошлого года настаивала, что по завершении подсчета ущерба, нанесенного государству во время Второй мировой войны, Германия должна будет выплатить ей около $1 трлн.
Газета.Ru 13:40
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Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь

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Почти 70 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера

На борту круизного лайнера Costa Smeralda, заблокированного в порту итальянского города Чивитавеккья из-за заболевания туристки из Макао, находятся 67 россиян, сообщили в дипмиссии.
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Пары ¼ финала: «Реал» (Мадрид) — «Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) «Атлетик» (Бильбао) — «Барселона» (Барселона) «Гранада» (Гранада) — «Валенсия» (Валенсия) «Вильярреал» (Вильярреал) — «Мирандес» (Миранда-де-Эбро) Напомним, цвета «Валенсии» защищает хавбек сборной России Денис Черышев.
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Состоялся полноценный релиз игры Warcraft III: Reforged

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
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Павел Дуров предупредил об опасности WhatsApp

Со слов Павла Дурова, основателя Telegram, аудитории WhatsApp следует быть осторожными со своим мессенджером, так как он представляет опасность для своих потребителей.
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В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
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