Происшествия
КоммерсантъСуд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
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Шоу-бизнес
Мария Шукшина устроила крестины для внука
Сын Фрейи Зильбер от Макара Касаткина получил ангела-хранителя после крестин, устроенных его родной бабушкой, знаменитой актрисой Марией Шукшиной.
Политика
Зеленский попросил у Помпео назначить отдельного чиновника по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США выделят отдельного представителя Госдепа, который будет заниматься урегулированием ситуации в Донбассе.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят сообщения об избиении ОМОНом посетителей кафе
Полиция начала проверку после обращения представителя одного из кафе Екатеринбурга, в которое ночью 18 января, предположительно, ворвались бойцы ОМОНа Росгвардии и избили посетителей, сообщил РБК глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Общество
Блокадницы в Керчи, которым подарили хлеб, не обижаются на чиновников
Транспорт
Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме
Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российская сторона будет обращаться к КНР с тем, чтобы Пекин разрешил сохранить слоты регулярных рейсов как чартерные, «чтобы мы имели возможность вывозить наших граждан в случае их желания».
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Политика
Погребинский призвал Россию выдвинуть жесткие требования Украине
Российской Федерации следует выдвинуть Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет «серьезные последствия», заявил украинский политолог Михаил Погребинский.
Политика
Демократы не набирают голосов для вызова свидетелей по импичменту
Сенаторы-демократы не набирают достаточно голосов для вызова свидетелей в рамках процесса по импичменту президента Дональда Трампа.
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
Политика
В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве
Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Происшествия
В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник
Неизвестный внедорожник попытался прорваться к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
Политика
ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым
ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
Политика
МИД Польши уверен в праве требовать от России военные репарации
Что касается компенсации, то Польша еще в середине мая прошлого года настаивала, что по завершении подсчета ущерба, нанесенного государству во время Второй мировой войны, Германия должна будет выплатить ей около $1 трлн.
Армия и оружие
Ополченцев Донбасса обвинили в «издевательствах» над украинским флагом
Украинские военные заявили, что ополченцы Донбасса «издеваются» над флагом Украины, повесив его в перевернутом виде на одном флагштоке с российским триколором.
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Политика
В Госдуме ответили на угрозы Госдепа ввести новые санкции из-за Крыма
Ранее официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявил, что США будут вводить санкции против России, пока не добьются возвращения полуострова Киеву.
Политика
Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
Происшествия
Почти 70 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера
На борту круизного лайнера Costa Smeralda, заблокированного в порту итальянского города Чивитавеккья из-за заболевания туристки из Макао, находятся 67 россиян, сообщили в дипмиссии.
Футбол
25 футболистов «Локомотива» прилетели на сбор в Катар
В пятницу «Локомотив» прилетел на второй сбор в Катар, который продлится до 10 февраля, сообщает официальный сайт московского клуба.
Футбол
«Реал» и «Барселона» узнали соперников по четвертьфиналу Кубка Испании
Пары ¼ финала: «Реал» (Мадрид) — «Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) «Атлетик» (Бильбао) — «Барселона» (Барселона) «Гранада» (Гранада) — «Валенсия» (Валенсия) «Вильярреал» (Вильярреал) — «Мирандес» (Миранда-де-Эбро) Напомним, цвета «Валенсии» защищает хавбек сборной России Денис Черышев.
Армия и оружие
«Алмаз-Антей» продемонстрирует в Индии модель новейшего ЗРК «Викинг»
Киберспорт
Состоялся полноценный релиз игры Warcraft III: Reforged
В ночь с 28 на 29 января Warcraft III: Reforged вышла из стадии бета-теста, пользователям стали доступны все режимы игры.
Шоу-бизнес
Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину
Поседевший голливудский актер Сильвестр Сталлоне записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение, под которым подписал, что больше не намерен красить волосы.
Общество
В Конституции хотят закрепить понятие семьи как союз мужчины и женщины
В отредактированной Конституции России может появиться пункт, который закрепляет понятие «семья» исключительно как союз мужчины и женщины.
Армия и оружие
Польша купила у США истребители F-35
Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
Энергетика
Нафтогаз повысил оптовую цену на газ в январе 2020 г. Новая методика
Производителям тепла (предприятиям ТКЭ и ОСМД) необходимо срочно оформить дополнительные соглашения с Нафтогазом об уменьшении цены на январь 2020 г. Клиенты, которые ранее приобрели газ на условиях предложения от Нафтогаза - Газовый запас, могут платить за газ по сниженной цене, неиспользованный остаток средств будет возвращен на счета потребителей в конце отопительного сезона.
Технологии
Павел Дуров предупредил об опасности WhatsApp
Со слов Павла Дурова, основателя Telegram, аудитории WhatsApp следует быть осторожными со своим мессенджером, так как он представляет опасность для своих потребителей.
Общество
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.