Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъСуд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Читать в источнике
Комментировать514

Подробнее о событии

«Ъ» назвал размер взятки арестованного начальника из угрозыска

РИА Новостивчера в 21:42

Замначальника управления угрозыска МВД арестовали по делу о взятке

РБКвчера в 14:25

Суд арестовал высокопоставленного сотрудника МВД и экс-сотрудника управления К ФСБ по делу о взятке в 25 млн рублей

Новая газетавчера в 11:04

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

Коммерсантъвчера в 11:49

Замначальника отдела угрозыска МВД арестован по обвинению во взятке в $300 тыс

Интерфаксвчера в 11:10

Полковника МВД арестовали за взятку от вора в законе Мирона

Lenta.ruвчера в 12:56

Суд в Москве арестовал замглавы управления ГУ угрозыска МВД по обвинению в крупной взятке

ТАССвчера в 10:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 00:56, Ашберн
Общество

В России начали действовать новые правила увольнения

В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.
Газета.Ru вчера в 22:55
Хоккей

«Тампа-Бэй» победила «Анахайм», Кучеров заработал два очка

Матч ТВ 00:33
Шоу-бизнес

Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
РИА Новости вчера в 19:29
Политика

Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке

РБК вчера в 05:53
Здоровье

В Забайкалье закрыли школы из-за коронавируса

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что сегодня в Забайкалье закрыли школы из-за коронавируса.
Piter.tv вчера в 09:38
Шоу-бизнес

В семье жены Андрея Малахова произошло пополнение

Буквально на днях Андрей вывел в свет супругу, и их появление на публичном мероприятии стало косвенным подтверждением, что в звёздной семье действительно может произойти прибавление в ближайшее время.
Bimru.ru вчера в 03:13
Происшествия

Сестра погибшего при обрушении СКК рабочего рассказала о брате

С сестрой погибшего Матвея Кучерова удалось пообщаться корреспонденту телеканала РЕН ТВ. По ее словам, Кучерова позвали на работу друзья.
iReactor вчера в 21:24
Общество

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые весь 2020 год проведут в нищете

Наступивший год приготовил знакам Зодиака немало сюрпризов, и некоторые из них отнюдь не приятные.
Стерлеград вчера в 23:00
Наука

Ученые нашли научное объяснение человеческой глупости

Специалисты Китайского Университета науки и технологии смогли объяснить, что такое человеческая глупость при помощи квантовой физики.
ToDay News Ufa вчера в 11:11
Армия и оружие

Концерн «Алмаз-Антей» покажет в Индии модель новейшего ЗРК «Викинг»

В сообщении пресс-службы говорится, что концерн впервые покажет масштабные модели ЗРК «Викинг» и зенитной управляемой ракеты 9М317МЕ.
Военное дело вчера в 03:44
Политика

Кравчук объяснил свое заявление о «встрече» Сталина и Гитлера

НТВ 29 января в 08:14
Хоккей

«Питтсбург» выиграл у «Филадельфии», Малкин набрал 3 очка

Спорт-Экспресс вчера в 21:37
Происшествия

В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров

Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.
ТАСС 30 января в 05:19
Общество

Эксперт оценил возможность заразиться коронавирусом через доставку еды

Страх заразиться новым типом коронавируса через доставку еды или посылок не оправдан, так как основным способом передачи все еще считается воздушно-капельный, и для профилактики заражения следует прежде всего соблюдать гигиену, заявил эксперт Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Чжан Любо.
РИА Новости 00:15
Здоровье

Роспотребнадзор назвал категорию граждан в зоне риска коронавируса

Попова сообщила, что риска распространения в России коронавируса, обнаруженного у двух китайских граждан в Забайкалье и Тюменской области, в настоящее время нет.
RT на русском вчера в 09:31
Авто

Toyota начала продажи в России обновленной Toyota Corolla

Официальные дилеры компании Toyota в России объявили о начале приема заказов на обновлённый седан Corolla, который получил ряд изменений в экстерьере и интерьере.
32CARS.ru вчера в 06:24
Общество

В Китае посчитали процент смертности от коронавируса

Смертность от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, достигла в Китае 2,5%. Об этом в субботу, 1 февраля, заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Известия вчера в 23:33
Общество

В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости

Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 01:08
Общество

Роскачество сравнило вина в картонной упаковке с бутылочными

В мягкой упаковке, особенно в объеме один литр, в большинстве случаев продается вино из самого дешевого импортного виноматериала.
РИА Новости вчера в 00:30
Единоборства

Еще один брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с UFC

Добавим, что в промоушене уже выступает один двоюродный брат Хабиба - Абубакар Нурмагомедов.
Советский спорт вчера в 14:29
Политика

Великобритания официально покинула Евросоюз

Великобритания официально вышла из Европейского союза в полночь 31 января по центральноевропейскому времени (в 2:00 мск 1 февраля).
Известия вчера в 18:00
Здоровье

Губернатор Тюмени подтвердил заражение студентки коронавирусом

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в пятницу, 31 января, получено лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом у китайской студентки.
Российская газета вчера в 14:43
Хоккей

«Повторить прошлогодний сценарий „Салавату“ будет практически невозможно»

По каким причинам уфимским болельщикам не стоит ждать повторения прошлогоднего преображения "СЮ", за счет чего "Ак Барс" и татарстанский хоккей оказались впереди башкирского, а также почему успех вчерашних "молодежников" Подколзина и Морозова в КХЛ — скорее исключение, чем тенденция, — об этом в колонке нашего постоянного эксперта.
Реальное время 30 января в 23:00
Здоровье

Вылечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

Что происходит вчера в 06:01
Здоровье

Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса

Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 30 января в 04:13
Космос

Астрофизики обнаружили «трещины» во Вселенной

Астрофизики заявили, что обнаружили во Вселенной загадочные "трещины", которые, по мнению ученых, являются "останками времени" и появились после Большого взрыва.
РЕН ТВ вчера в 11:41
Шоу-бизнес

Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину

Поседевший голливудский актер Сильвестр Сталлоне записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение, под которым подписал, что больше не намерен красить волосы.
VSE42.RU 30 января в 02:51
Наука

Лёгкие успешно восстанавливаются после отказа от курения

ToDay News Ufa 30 января в 03:50
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM 30 января в 10:40
Политика

Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 09:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное