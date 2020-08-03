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Суд арестовал жену расчленённого в Петербурге рэпера

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение отправить под стражу Марину Кохал, обвиняемую в убийстве своего мужа, украинского рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов города.В источнике
С чего всё началось
Смольнинский районный суд Петербурга арестовал на два месяца жену рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марину Кохал, сообщает
 объединенная пресс-служба судов города.
Медиазона15:16
Подробнее о событии
ТАСС

Источник: СК намерен провести психолого-психиатрическую экспертизу вдовы рэпера Картрайта

ТАСС16:02
Мойка78

Смольнинский суд Петербурга продолжит рассматривать дело жены Картрайта об убийстве с расчленением

Мойка7806:12
Фонтанка.Ру

«Целую в щеку». За что арестовали жену Энди Картрайта

Фонтанка.Ру15:11
Вести.Ru

Жену Энди Картрайта обвинили в убийстве и отправили в СИЗО

Вести.Ru15:34
Телеканал Санкт-Петербург

Расчленить нельзя убить. Что известно о деле жены рэпера Энди Картрайта

Телеканал Санкт-Петербург15:56
Невские Новости

Суд арестовал вдову рэпера Энди Картрайта на два месяца

Невские Новости15:16
Банкфакс

Уроженка Барнаула Марина Кохал отказалась признать вину в убийстве питерского рэпера Энди Картрайта

Банкфакс23:43

ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил намерения партии выдвигать врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если ли бывший Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы.
ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае
РИА Новости15:48
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Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну

Почетный король Испании Хуан Карлос I принял решение покинуть страну, чтобы оградить своего сына Филиппа VI от скандалов, которые преследуют его в последнее время, и дать тому возможность царствовать без лишних проблем.
Российская газета14:02
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Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа

Как сообщили специалисты, за добросовестное соблюдение режима самоизоляции всем гражданам в возрасте старше 65 лет выплатят денежные средства в столице и столичном регионе, а также – в Санкт-Петербурге, Крыму, Якутии, ХМАО.
Цензуры.Нет04:14
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Новый сезон чемпионата Италии по футболу начнется 19 сентября

Сезон-2020 / 21 чемпионата Италии по футболу начнется 19 сентября 2020 года, сообщает Football Italia со ссылкой на заявление серии А. Ранее сообщалось, что теоретически датой начала турнира может стать 12 сентября.
РИА Новости15:54

«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»

В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК11:59
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