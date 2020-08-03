Суд арестовал жену расчленённого в Петербурге рэпера
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение отправить под стражу Марину Кохал, обвиняемую в убийстве своего мужа, украинского рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов города.В источнике
С чего всё началось
Смольнинский районный суд Петербурга арестовал на два месяца жену рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марину Кохал, сообщает
объединенная пресс-служба судов города.
Подробнее о событии
Расчленить нельзя убить. Что известно о деле жены рэпера Энди Картрайта
Телеканал Санкт-Петербург15:56