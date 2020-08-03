Суд арестовал жену расчленённого в Петербурге рэпера

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Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение отправить под стражу Марину Кохал, обвиняемую в убийстве своего мужа, украинского рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов города.