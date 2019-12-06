Происшествия

РБКРБКСуд дал реальные сроки двоим фигурантам «дела 27 июля»

Мещанский суд Москвы дал реальные сроки двоим обвиняемым в применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК) на несанкционированной акции протеста 27 июля. Такое решение приняла судья Ирина Аккуратова, передает корреспондент РБК.
Читать в источнике
Комментировать155
с чего всё началось
Мещанский суд Москвы приговорил фигурантов «московского дела» Егора Лесных и Максима Мартинцова к 3 годам и 2,5 годам колонии общего режима и Александра Мыльникова – к 2,5 годам условно, передает «Медиазона
».
ЗакC.Ру12:28

Подробнее о событии

В Мещанском суде Москвы задержали экс-фигуранта «дела 27 июля» Миняйло

Интерфакс13:08

Участники незаконной акции в Москве получили реальные и условные сроки

РИА Новости12:35

Обвиняемые по «московскому делу» Лесных, Мартинцов и Мыльников получили от условного срока до трех лет колонии

Медиазона12:27

Бывшего фигуранта «московского дела» Миняйло задержали в суде

Коммерсантъ13:11

Мартинцов, Лесных, Мыльников. Государство наказывает за готовность помочь. Репортаж из суда по московскому делу, где обвиняемые получали рекордные сроки

Новая газета14:58

Алексей Миняйло задержан в Мещанском суде за нарушение порядка

ТАСС12:59

Участники акции 27 июля в Москве Лесных и Мартинцов приговорены к 3 и 2,5 годам колонии

Москва 2412:35
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 20:42, Ашберн
Кино

Том Холланд рассказал, как пьяный спас Человека-Паука

Popcake 03:04
Экономика

В правительстве предпочли низкие траты на нацпроекты воровству

Правительство недовольно низким уровнем освоения средств на национальные проекты, от реализации которых зависит исполнение майского указа президента до 2024 года.
РБК 08:28
Фигурное катание

Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Россиянка Алена Косторная побила свой же мировой рекорд в короткой программе во время финала Гран-при в Турине.
Коммерсантъ 14:34
Общество

Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело» Макса Покровского о деградации российской нации.
News.ru 19:40
Футбол

«Арсенал» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

Футболисты тульского «Арсенала» обыграли московский «Локомотив» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:24
Политика

Зеленский сравнил Украину с «блюдом для больших боссов»

«Вы знаете, когда за столом сидят большие боссы, представители империй, я очень не хочу, чтобы мы (Украина) были тем блюдом, которое подают на стол этим большим боссам», — цитирует Зеленского РБК.
Известия 19:35
Гаджеты

В продажу поступили смарт-часы Xiaomi Mi Watch с активной eSIM

В Китае начались продажи умных-часов Xiaomi Mi Watch с поддержкой активной eSIM.
Anonsens 07:37
Политика

Le Monde: переписку Макрона взломала русская разведка

Как утверждает издание, технические доказательства причастности APT28 и Sandworm к взлому переписки Макрона удалось получить при сопоставлении данных расследования специалистов Google, а также американской компании по сетевой безопасности FireEye, которая «провела последние годы, анализируя «боевые порядки» российского государства в киберпространстве».
Новая газета 15:56
Кино

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Культуромания вчера в 11:19
Энергетика

В Госдуме оценили решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT решение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года.
RT на русском 11:24
Музыка

Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года

Согласно подсчетам Forbes, в период с июня 2018 года по июнь 2019 года 10 самых высокооплачиваемых музыкантов мира суммарно заработали свыше $1 млрд до вычета налогов.
Известия 19:05
Политика

В сенате США рассмотрят проект, является ли Россия страной-террористом

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявлял, что госдеп США не считает, что Россия является государством-спонсором терроризма в связи с действиями страны в Сирии и должна быть включена в соответствующий список.
РИА Новости 16:31
Общество

Украина поставила России условие по газовым спорам

Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту.
Известия 16:53
Общество

Маск выиграл суд по делу о клевете в адрес дайвера

Суд Лос-Анджелеса встал на сторону основателя Tesla и SpaceX Илона Маска в споре по делу о клевете в адрес британского дайвера Вернона Ансуорта, спасавшего застрявших в пещере Таиланда детей в июне 2018 года.
РБК 19:33
Политика

Пушков сравнил идею Зеленского с Comedy Club

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал предложение президента Украины Владимира Зеленского создать в Донбассе «мунициапльную стражу».
Свободная Пресса 19:51
Шоу-бизнес

Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию с шестью пальцами на ноге.
Lenta.ru 09:54
Экономика

Лукашенко заявил об отсутствии потребности в российских кредитах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не просит у России кредитов и что он запретил белорусскому министерству финансов брать у Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) транш в размере $200 млн.
Известия вчера в 07:00
Единоборства

Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима

В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
FightTime.ru 11:29
Шоу-бизнес

Бывшая жена Григорьева-Апполонова выходит замуж за баскетболиста

В апреле этого года стало известно о расставании 49-летнего солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова с его 34-летней супругой Мариной, которая ушла от него к 27-летнему баскетболисту Андрею Зубкову.
RuNews24.ru 03:49
Армия и оружие

Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
КП - Донецк 04 декабря в 09:38
Общество

В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ Виктор Шеймов

Бежавший из СССР с помощью американских спецслужб бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США.
Регион online вчера в 20:44
Футбол

Вратарь «Арсенала» и сборной Германии назвал Анапу раем

Как писал интернет-портал «Кубань 24», главный тренер сборной Станислав Черчесов заявил, что поле на стадионе в Сочи подготовили на топ-уровне к приезду российской сборной.
Кубань 24 13:00
Кино

Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»

В московском кинотеатре "Иллюзион" 4 декабря состоялась торжественная церемония вручения премии "Событие года" за достижения в области кино и телевидения.
ТАСС вчера в 06:26
Происшествия

Под Омском нашли кровавое озеро

По словам пользователя, окружность кровавого озера составляет порядка 30−40 метров, вокруг водоёма из крови распространяется неприятный запах.
REGNUM 08:39
Космос

НАСА отправит к Луне женские манекены

Труд вчера в 12:23
Общество

ВТБ ответил на ролики Навального

В начале декабря Алексей Навальный опубликовал два ролика, в которых утверждалось, что Светлана Медведева и ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде якобы пользуются самолетами, которые принадлежат офшору банка ВТБ.
Lenta.ru 15:35
Футбол

«Интер» и «Рома» завершили матч чемпионата Италии без забитых мячей

Вести.Ru 19:55
Политика

В Совфеде назвали провокацией сообщения о подготовке «марша на Крым»

Сообщения об организации шествия с территории Украины в Крым являются «очередной провокацией» и ни к чему не приведут, заявил РБК заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
РБК 19:28
Здоровье

Браслеты вместо историй болезни вводят для пациентов в Приморье

Два медицинских учреждения в Приморском крае стали участниками пилотного проекта по внедрению специальных браслетов для пациентов со штрихкодом.
Известия 05:40
Кино

IMDB назвал самых популярных актеров и актрис года

Крупнейший в мире сайт о кинематографе Internet Movie Database (IMDB) составил рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года.
Инфорос 04:58
Как работают Яндекс.Новости?
Московское делоБольше новостей по теме
Главное