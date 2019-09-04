Тверской районный суд рассмотрел за один день дело фигуранта «московского дела» Кирилла Жукова, которого обвиняют в применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК) во время акции 27 июля — за то, что тот дотронулся до забрала шлема стоявшего в оцеплении нацгвардейца.

с чего всё началось

В Тверском суде Москвы прокурор попросил приговорить Кирилла Жукова, который обвиняется в применении насилия к полицейским, к четырем годам и пяти месяцам исправительной колонии общего режима. По версии следствия, он намеренно нанес несколько ударов правоохранителям.

Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии

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