Происшествия
КоммерсантъПрокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
В Тверском суде Москвы прокурор попросил приговорить Кирилла Жукова, который обвиняется в применении насилия к полицейским, к четырем годам и пяти месяцам исправительной колонии общего режима. По версии следствия, он намеренно нанес несколько ударов правоохранителям.
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с чего всё началось
Тверской районный суд рассмотрел за один день дело фигуранта «московского дела» Кирилла Жукова, которого обвиняют в применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК) во время акции 27 июля — за то, что тот дотронулся до забрала шлема стоявшего в оцеплении нацгвардейца.Медиазонавчера в 04:49
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Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Кино
В театре назвали дату и место похорон актрисы Зинаиды Славиной
Прощание с актрисой состоится 6 сентября в театре. Зинаида Славина более 25 лет оставалась ведущей актрисой Театра на Таганке.
РБК 06:43
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
Известия 05:32
Энергетика
«Газпром нефть» сдала государству цифровой отчёт по изменению запасов углеводородов
"Газпром нефть" совместно с ФГБУ "Росгеолфонд" опробовали цифровую схему сдачи государственной статистической отчётности по изменению запасов углеводородного сырья для учёта в Государственном балансе запасов полезных ископаемых РФ.
АК&М 06:04
Армия и оружие
«Тайфун» превратили в машину сопровождения колонн с ядерным оружием
О новой разработке сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия "Ремдизель" Игорь Зарахович.
Российская газета 06:12
Политика
Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи
В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.
Газета.Ru вчера в 16:33
Политика
В Совфеде ответили на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой
Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров расценивает сообщение МИД Болгарии о выставке к 75-летию освобождения Восточной Европы как попытку принизить роль России в истории Европы и «общую тенденцию откровенной русофобии».
РБК 06:52
Наука
Учёные назвали напиток, повышаюший риск развития рака
Другая работа учёных, которая охватила более ста тысяч жителей Франции, показала, что употребление только150 граммов сладкого напитка в день в целом увеличивает риск появления рака до 18%.
Клопс 02:37
Здоровье
Скворцова заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян
Продолжительность жизни в России за последние семь месяцев существенно выросла, рассказала на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.
RT на русском 01:23
Футбол
Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Происшествия
В омской школе на десятиклассницу упал кусок штукатурки с потолка
По версии следствия, утром 4 сентября в омской гимназии №88 на 16-летнюю ученицу десятого класса упал кусок штукатурки с потолка в коридоре первого этажа.
REGNUM 04:23
Гаджеты
Google выпустила стабильную версию Android 10
Первая стабильная версия операционной системы Android 10 стала доступной для обычных пользователей, пока — только на смартфонах Pixel.
REGNUM 04:44
Армия и оружие
Индия заказала у России оружия на $14,5 млрд
Индия заказала у России оружие и военную технику на $14,5 млрд, заявил глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:04
Общество
Самый опасный город России находится в Ростовской области
Вести.Ru вчера в 11:40
Авто
Ferrari представит два родстера
Отмечается, что 2019 год является одним из самых напряженных в истории для Ferrari с точки зрения выпуска новой продукции, поскольку два новых суперкара представлены вслед за гибридом SF90 Stradale и F8 Tributo в кузове «купе».
SpeedMe вчера в 15:00
Происшествия
В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости вчера в 18:28
Политика
Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Происшествия
Командир севшего в поле в Подмосковье А321 вернется за штурвал
Газета.Ru вчера в 10:48
Общество
Economist представил рейтинг лучших городов мира
Вена защитила титул лучшего города мира по уровню качества жизни и второй год подряд возглавила рейтинг аналитического подразделения британского журнала Economist Economist Intelligence Unit (EIU).
ТАСС 04:22
Политика
Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну в мире
Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис поделился мнением о самой опасной стране в мире. По его словам, ей является Пакистан.
Накануне.Ru 01:26
Экономика
Акции ВТБ выросли на 4% на новостях о дивидендах
Акции ВТБ днем в среду выросли в цене после известий, что банк планирует вернуться к выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли.
Интерфакс 05:24
Политика
Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом
Российский лидер Владимир Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующем денег.
Газета.Ru 06:53
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Политика
Моди пригласил Путина посетить Индию в 2020 году
"Премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина за любезное гостеприимство, оказанное ему и его делегации во Владивостоке, и пригласил президента Российской Федерации посетить Индию в следующем году для участия в XXI ежегодном российско-индийском саммите", - отмечается в документе.
ТАСС 05:51
Происшествия
В Британии изъяли рекордную партию героина
Хакасия-Информ вчера в 23:43
Армия и оружие
Военные создали на Урале купол для защиты от дронов
Специалисты радиоэлектронной борьбы на полигонах в Свердловской и Челябинской областях в ходе учений создали невидимый купол для защиты от беспилотников и радиоуправляемых взрывных устройств.
News.ru 03:46
Политика
Глава Гонконга отозвала вызвавший протесты законопроект об экстрадиции
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта об экстрадиции, который вызвал массовые беспорядки.
Известия 06:07
Футбол
Беляев: не зря часть тренировки была закрытой, даже у стен есть уши
Не зря часть тренировки была закрытой (для прессы).
РИА Новости 06:56