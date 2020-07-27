Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПублицист Понасенков опроверг обвинение в травле историка Соколова

Напомним, осенью прошлого года Анастасия Ещенко была убита, ее тело расчленили и выбросили в Мойку. В убийстве признался историк Олег Соколов. Собственно, именно из-за обвинений в травле публициста Понасенкова и пригласили на судебное заседание.
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