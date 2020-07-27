Происшествия
Российская газетаПублицист Понасенков опроверг обвинение в травле историка Соколова
Напомним, осенью прошлого года Анастасия Ещенко была убита, ее тело расчленили и выбросили в Мойку. В убийстве признался историк Олег Соколов. Собственно, именно из-за обвинений в травле публициста Понасенкова и пригласили на судебное заседание.
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Понасенков заявил, что СПбГУ продолжает оказывать помощь Соколову
Политическая Экспертиза24 июля в 04:14
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Происшествия
ФСБ заявила о предотвращении теракта в Москве
В Москве предотвращен теракт, сообщает ФСБ. Предполагаемый террорист ликвидирован в Химках.
РБК 06:06
Армия и оружие
На Донбассе прекращаются военные действия
Начиная с 0:01 27 июля вступает в силу приказ о режиме тишины и ДНР и ЛНР прекращают ведение боевых действий.
Капитал страны вчера в 10:48
Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
Общество
Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам
Выпускник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров сдал три дисциплины единого государственного экзамена (ЕГЭ) с максимальным результатом в 100 баллов, повторив результат выпускницы 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Новгородской области.
РИА Новости 05:08
Футбол
Как сейчас выглядят звёзды незабываемого «Аякса» 1990-х годов? Фото с разницей в 25-30 лет
В 1996 году «Аякс» снова вышел в финал Лиги чемпионов, но уступил «Ювентусу» по пенальти.
Чемпионат 08:00
Здоровье
Мясников указал на четыре ключевых показателя здоровья человека
Телеведущий, доктор Александр Мясников перечислил четыре ключевых показателя здоровья человека в эфире телеканала «Россия 1». Превышение стандартных показателей опасно по четырем критериям: артериальному давлению, уровню холестерина в крови, показателю сахара, обхвату талии.
Национальная служба новостей вчера в 11:00
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Общество
Кабмин РФ обсудит введение ежемесячных детских выплат
На каждого ребенка выдадут порядка 5,5 тыс. рублей. Сумма выплаты зависит от региона.
Evo-rus.com 07:17
Общество
Вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана новым типом вируса
В правительстве Вьетнама заявили, что вспышка COVID-19 в городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:24
Происшествия
Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре
РИА Новости 00:05
Происшествия
Режим ЧС из-за паводка ввели в районе в Амурской области
В Амурской области в Октябрьском районе ввели режим ЧС после дождевого паводка.
EastRussia 00:00
Происшествия
В ХМАО чиновник и предприниматель подозреваются во взяточничестве
Уголовное дело по получению и даче взятки возбуждено в отношении заместителя директора Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа и индивидуального предпринимателя из Югорска.
РЕН ТВ вчера в 00:04
Футбол
Мойка машины, «воздушный» футбол, коровы. «Рубин» опубликовал подборку смешных моментов сезона
Пресс-служба «Рубина» опубликовала подборку забавных моментов, происходивших с командой в течение сезона.
Спорт-Экспресс 08:03
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru 06:55
Общество
Тимати сообщил об уходе из Black Star
Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
РБК 06:00
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
Происшествия
При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек
RT на русском 07:10
Общество
В Рособрнадзоре сообщили о снижении числа сдававших ЕГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе брифинга заявил, что число сдававших Единый государственный экзамен в 2020 году уменьшилось на 10% по сравнению с 2019 годом.
RT на русском 07:23
Происшествия
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга
«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб.
RT на русском вчера в 09:58
Авто
Toyota запатентовал Highlander нового поколения для России
Японский автогигант Toyota Motor запатентовал новый Highlander для российского рынка.
Новые автомобили 25 июля в 00:26
Армия и оружие
В Сети подсчитали, сколько России нужно ракет, чтобы разориться
Оказывается, у США крылатых ракет «Томагавк» на боевых кораблях 8 тысяч, а у России ее «Калибров» – всего 120.
Московский Комсомолец 25 июля в 03:30
Политика
Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет в двух регионах РФ
Москва, 27 июля 2020, 13:06 — REGNUM Онлайн-голосование на довыборах в Государственную думу пройдет в Курской и Ярославской областях.
REGNUM 06:06
Армия и оружие
Глава «Ростеха» открыл цех по производству реактивных систем в Туле
Цех по производству реактивных систем залпового огня площадью более 3400 квадратных метров запущен на научно-производственном объединении "СПЛАВ" в Туле.
Тульская служба новостей 24 июля в 06:43
Политика
В Великобритании признали мощь российского флота
Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
Шоу-бизнес
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ 25 июля в 12:00
Общество
Отдыхающие шведы рассказали о российской подлодке в проливе Эресунн
Компания отдыхающих шведов наткнулась на подлодку во время прогулки под парусом в районе Эресуннского моста.
Слово и Дело 07:58
Происшествия
В Воронежской области осужденный сбежал из колонии-поселения
В Воронежской области разыскивают осужденного Михаила Лазаренко, совершившего побег с участка колонии-поселения при исправительной колонии №1. Сама колония находится в городе Семилуки.
КП - Воронеж 06:41
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены
По данным следствия, в ночь на 27 июля подозреваемый в ходе ссоры с женой нанес ей не менее трех ударов топором по голове, после чего конечности спрятал в чемодане, а туловище выбросил из окна квартиры.
ТАСС 06:08
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали поставщиков просроченных аппаратов ИВЛ
Сотрудники ФСБ задержали поставщиков просроченных аппаратов ИВЛ.
Piter.tv 04:36
Футбол
«Спартак»: три «черные серии», которые испортили сезон
Точнее говоря, речь идет о сериях.
Bobsoccer 07:43