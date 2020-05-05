Происшествия

RT на русскомRT на русскомСуд досрочно освободил бывшего замглавы управления СК Ламонова

Суд в Тульской области досрочно освободил бывшего заместителя начальника управления собственной безопасности Следственного комитета Александра Ламонова, который в 2018 году был приговорён к пяти годам колонии строгого режима. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на суд.
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с чего всё началось

Бывший заместитель главы УСБ СК РФ Александр Ламонов освободился из колонии по УДО

Бывшему первому заместителю экс-главы столичного главка СК РФ Александра Дрыманова Денису Никандрову, экс-главе управления собственной безопасности СК РФ Михаилу Максименко и его заместителю Александру Ламонову, задержанным в июле 2016 года, были предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере.
ТАСС15:32

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Осужденного по делу Шакро Молодого полковника СК досрочно освободили

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Экс-замглавы УСБ СКР Ламонова освободили по УДО от наказания за взяточничество

Интерфакс15:52

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RT на русском15:50

Суд досрочно освободил экс-замначальника управления СК Ламонова

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Бывший заместитель главы УСБ СК РФ Александр Ламонов освободился из колонии по УДО

ТАСС15:32

Бывший полковник Следственного комитета Александр Ламонов досрочно освободился из колонии

Эхо Москвы15:30
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Стало известно об ухудшении состояния отца Нурмагомедова

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Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель.
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

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Общество

Кадыров потребовал наказывать жителей Чечни за видеосъемку задержаний

Кавказский узел вчера в 19:28
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Космос

Ученые выдвинули новую версию падения Тунгусского метеорита

Российские ученые выдвинули новую версию падения Тунгусского метеорита, сообщается в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Аргументы и Факты 14:02
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Общество

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Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe вчера в 23:59
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Общество

Москалькова сообщила о росте жалоб на домашнее насилие

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что некоторые НКО фиксируют рост числа обращений о домашнем насилии.
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Происшествия

В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе

В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском 17:10
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
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Политика

Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
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Общество

В Ленобласти обязательный масочный режим вводят в нескольких районах

Во вторник, 5 мая, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в соцсетях о скором введении в регионе масочного режима.
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Общество

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

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РИА Новости 13:16
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Надежда Бабкина дала первое интервью после выздоровления

Народная артистка России Надежда Бабкина, которую в апреле госпитализировали с пневмонией, дала первое интервью после выздоровления.
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Шеф-повар Кремля рассказал о меню на приемах ко Дню Победы

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Тимощук: Рибери едва не стал сверлить дверь в туалете, когда кто-то пошутил над ним

Кто-то как-то над Франком пошутил и ушёл в туалет. Так он взял дрель и чуть ли не сверлить дверь начал.
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Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров

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В ВОЗ допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что первые случаи заражения коронавирусом в мире могли быть еще в декабре 2019 года, заявил на брифинге представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.
Коммерсантъ 07:21
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Политика

Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
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Здоровье

Ростовская область выйдет из самоизоляции с сохранением масочного режима

Регион пока не достиг плато по коронавирусу.
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Джиган отреагировал на решение Самойловой о разводе

Российский рэпер Джиган отреагировал на решение супруги, модели Оксаны Самойловой, развестись с ним.
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Общество

Генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин умер от коронавируса

РИА Новости 03:22
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В сети появился новый тест конкурирующих бюджетных процессоров AMD Ryzen 3 3100 (Matisse) и Intel Core i3-10100 (Comet Lake-S) в тестах 3D Mark Fire Strike и Time Spy.
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В Бурятии военные усиливают подготовку к уличным боям

Полигоны армейского общевойскового объединения Восточного военного округа, находящиеся в Республике Бурятия, в нынешнем году будут оборудованы новыми учебными точками.
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Как отметил директор по продажам, маркетингу и обслуживанию Hyundai India Тарун Гарг (Tarun Garg), самым низким спросом пользуется версия с 1,4-литровым турбомотором – ее заказывают чуть больше 5% покупателей.
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Ранее стало известно о том, что у 111 сотрудников НИИ скорой помощи диагностировано заражение коронавирусом.
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Общество

Псковские власти решили ввести «перчаточный режим»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил обязать местных жителей носить в общественных местах не только маски, но и перчатки.
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