Бывшему первому заместителю экс-главы столичного главка СК РФ Александра Дрыманова Денису Никандрову, экс-главе управления собственной безопасности СК РФ Михаилу Максименко и его заместителю Александру Ламонову, задержанным в июле 2016 года, были предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере.

с чего всё началось

Суд в Тульской области досрочно освободил бывшего заместителя начальника управления собственной безопасности Следственного комитета Александра Ламонова, который в 2018 году был приговорён к пяти годам колонии строгого режима. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на суд.

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