Общество

РБКРБКСуд досрочно освободил осужденного за госизмену ученого Лапыгина

Московский районный суд Твери досрочно освободил из колонии ученого Владимира Лапыгина, бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ФГУП «ЦНИИмаш»), которого в 2016 году осудили за госизмену. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
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Осужденного за госизмену ученого Лапыгина освободили по УДО

Московский районный суд Твери освободил досрочно бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина, осужденного за государственную измену. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
ТАСС03:31

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Московский районный суд Твери освободил ученного, осужденного за госизмену

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Тверской суд выпустил по УДО ученого, пытавшегося продать гостайну

Московский Комсомолец06:43

Осужденного за госизмену ученого Лапыгина освободили по УДО

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Ученый Владимир Лапыгин, который был осужден по статье о государственной измене, досрочно выходит на свободу

Эхо Москвы03:32

Суд досрочно освободил осужденного за госизмену ученого Лапыгина

РБК04:12

Суд освободил осужденного за госизмену преподавателя МГТУ Лапыгина

Газета.Ru03:09
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В Словакии неизвестный напал на начальную школу

В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.
RT на русском 06:15
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ТАСС/ Отели и гостиницы вместимостью до 50 номеров основного курортного региона России - Краснодарского края - возобновят приостановленный из-за пандемии коронавируса прием туристов с 12 июня, заявил в ходе заседания оперативного штаба в четверг глава региона Вениамин Кондратьев.
ТАСС 06:43
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Общество

Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере.
Газета.Ru 01:24
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Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости 06:10
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Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
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Общество

Объявлены сроки выдачи аттестатов российским школьникам

Большинство российских школьников получат аттестаты о среднем образовании до 11 июня, остальные — до 15-го.
Lenta.ru 07:48
Общество

Депздрав Москвы объяснил расхождение данных по смертности с оперштабом

Департамент здравоохранения Москвы объяснил расхождение своих данных по смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 и данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф.
RT на русском 06:12
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Политика

Кремль: Путин может обратиться к гражданам по поправкам к Конституции

Президент может обратиться к гражданам до или после голосования по поправкам к Основному закону - если посчитает необходимым.
Российская газета 06:07
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Игры

Bethesda выпустила трейлер игрового процесса The Elder Scrolls Online: Greymoor

Компания Bethesda Softworks и студия Zenimax Online представили официальный трейлер игрового процесса дополнения Greymoor к The Elder Scrolls Online.
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Сотрудники ФСИН увезли Ефремова из дома

Сотрудники ФСИН увезли актера Михаила Ефремова из его квартиры, где он содержится под домашним арестом.
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Шоу-бизнес

Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии Джоан Роулинг

Британская актриса Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии писательнице Джоан Роулинг.
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Футбол

Петербург примет полуфинал Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком»

Руководство Российского футбольного союза определилось с местом проведения полуфинальной игры Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
Peterburg2.ru 09 июня в 09:25
Космос

«Роскосмос» запатентовал «сачок» для ловли космического мусора

Разработка специалистов российской госкорпорация, как следует из описания патента, предназначена для борьбы с крупным космическим мусором вроде отработавших космических аппаратов, разгонных блоков, последних ступеней ракет и тому подобных объектов.
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Происшествия

Против главы Норильска возбудили уголовное дело из-за аварии на ТЭЦ

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против главы Норильска Рината Ахметчина по делу о разливе топлива на ТЭЦ-3, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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Сим-карту Михаила Ефремова использовали для входа в Telegram

Сим-карту актера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом, использовали для входа в Telegram, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:18
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Общество

Tesla становится самой дорогой автомобильной компанией в мире

Акции компании Tesla превысили отметку $1 тысячи, что делает ее самой ценной автомобильной компанией в мире.
Вести.Ru вчера в 19:46
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Экономика

Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews вчера в 03:01
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Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
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Происшествия

МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным

Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
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Игры

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Анонс может состояться уже на следующей неделе, когда EA проведёт EA Play.
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Адвокат Киркорова стал защищать семью погибшего в ДТП с Ефремовым

URA.Ru вчера в 12:03
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Общество

ФСБ раскрыла работавшую в 15 регионах банду подпольных оружейников

РБК 03:28
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Общество

Власти Москвы оплатят тестирование сотрудников компаний на коронавирус

Власти Москвы оплатят тестирование сотрудников столичных компаний на коронавирусную инфекцию COVID-19, заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Происшествия

СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

Калининградские следователи изучают новую видеозапись, которая появилась по делу о смерти мужчины, обварившегося кипятком из батареи отопления в помещении ОВД.
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Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук сложил мандат депутата Рады

Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг заявил о сложении мандата депутата Верховной рады Украины, но намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос".
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Парковые пространства музеев и заповедников откроют 16 июня

С 16 июня федеральные музеи и музеи-заповедники откроют для посетителей парковые пространства.
Профиль 04:05
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С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
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