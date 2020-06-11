Общество
REGNUMСуд освободил по УДО осужденного за госизмену ученого Лапыгина
Тверь, 11 июня 2020, 10:23 — REGNUM Московский районный суд Твери освободил досрочно Владимира Лапыгина, который был осужден за госизмену. Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе суда. «Ходатайство в отношении Лапыгина об условно-досрочном освобождении удовлетворено судом», — сообщили ТАСС в суде.
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с чего всё началось
Московский районный суд Твери освободил досрочно бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина, осужденного за государственную измену. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.ТАСС03:31
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Шоу-бизнес
В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной
Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor 08 июня в 12:00
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С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве
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Газета.Ru 04:26
Политика
В Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы
В Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, рестрикции не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Общество
В Красноярском крае продлили режим самоизоляции до 12 июля
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ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость
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Инфорос вчера в 05:41
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Инсайдеры назвали возможную стоимость PlayStation 5
Инсайдеры назвали возможную стоимость японской приставки PlayStation 5. Об этом сообщает Evo-rus.com.
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Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Происшествия
Росгвардия наказала сотрудника из-за видео про подброс наркотиков
Росгвардия наказала сотрудника после резонансного видео с угрозами подбросить москвичу наркотики, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка ведомства.
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Происшествия
Силовики пришли с обысками к экс-руководителям Аграрного университета
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МР7.ру 04:37
Происшествия
СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
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ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
Наука
Яйцеклетки выбирают сперматозоиды определенных типов
Яйцеклетки предпочитают сперматозоидов определённых типов мужчин. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
Evo-rus.com вчера в 11:36
Общество
Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере.
Газета.Ru 01:24
Политика
Мэр Сиэтла предложила Трампу «вернуться в бункер»
Мэр города Сиэтл Дженни Дюркан предложила президенту США Дональду Трампу "вернуться в бункер" после того, как тот заявил, что внутренние террористы захватили город, который управляется радикально-левыми демократами.
Газета.Ru 05:27
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Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
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ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников
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В Крыму выявили 25 носителей коронавируса
«За 10 июня на территории республики подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции: 19 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий в очагах по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая — при обращении за медицинской помощью, 2 случая — при лабораторном скрининге здоровых лиц», — отметил Аксёнов.
REGNUM 03:10
Общество
Россияне становятся финансово независимыми в среднем в 26 лет
Раньше всего россияне становятся финансово независимыми в Хабаровске (24,9 года).
Коммерсантъ 00:15
Общество
Музейные парки откроются с 16 июня
«Министр культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ о возобновлении с 16 июня работы открытых пространств музеев и музеев-заповедников, находящихся в ведении Минкультуры России», – говорится в сообщении.
Петербургский дневник 03:31
Общество
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Департамент здравоохранения Москвы объяснил расхождение своих данных по смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 и данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф.
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Общество
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по возобновлению работы музеев
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по возобновлению работы музеев в условиях пандемии COVID-19.
Аргументы и Факты 04:49
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги
Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК вчера в 12:13
Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:26
Авто
Lada 4x4 продолжают поставлять в Европу
Напомним, на прошлой неделе появилась информация о том, что отечественный внедорожник Lada 4x4, как и другие модели российского бренда, уходят с рынка ЕС из-за серьезного ужесточения эко-норм и новой стратегии развития, принятой Альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi.
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Экономика
Банки начали повышать лимит операций по картам без PIN-кода
Сегодня, 11 июня 2020 года, стало известно, что часть российских банков последовала рекомендациям международной платёжной системы MasterCard и повысила лимит операций по картам, не требующим введения PIN-кода до 5 тысяч рублей.
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Общество
В России выявлено 8779 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в РФ зарегистрировано 8779 новых случаев заражения коронавирусом.
Клуб регионов 03:49
Происшествия
В Словакии неизвестный напал на начальную школу
В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.
RT на русском 06:15
Экономика
Сбербанк договорился о покупке 2ГИС
Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ 02:05
Общество
В Хакасии прекращается всеобщий режим самоизоляции
С понедельника (15 июня) прекращается всеобщий режим самоизоляции.
Хакасия 05:14
Общество
В Краснодарском крае с 12 июня откроются гостиницы
В Краснодарском крае с 12 июня откроются отели и гостиницы вместимостью до 50 номеров.
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