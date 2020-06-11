Московский районный суд Твери освободил досрочно бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина, осужденного за государственную измену. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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Тверь, 11 июня 2020, 10:23 — REGNUM Московский районный суд Твери освободил досрочно Владимира Лапыгина, который был осужден за госизмену. Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе суда. «Ходатайство в отношении Лапыгина об условно-досрочном освобождении удовлетворено судом», — сообщили ТАСС в суде.

Суд освободил по УДО осужденного за госизмену ученого Лапыгина

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