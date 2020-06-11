Общество

РБКРБКСуд досрочно освободил осужденного за госизмену ученого Лапыгина

Московский районный суд Твери досрочно освободил из колонии ученого Владимира Лапыгина, бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ФГУП «ЦНИИмаш»), которого в 2016 году осудили за госизмену. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
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Осужденного за госизмену ученого Лапыгина освободили по УДО

Московский районный суд Твери освободил досрочно бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина, осужденного за государственную измену. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
ТАСС03:31

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В Твери суд освободил осуждённого за госизмену учёного

ТИА09:25

Суд освободил осужденного за госизмену преподавателя МГТУ Лапыгина

Газета.Ru03:09

Суд досрочно освободил осужденного за госизмену ученого Лапыгина

РБК04:12

Суд досрочно освободил осужденного за госизмену 79-летнего ученого Лапыгина

Интерфакс03:55

Ученый Владимир Лапыгин, который был осужден по статье о государственной измене, досрочно выходит на свободу

Эхо Москвы03:32

Осужденного за госизмену ученого Лапыгина освободили по УДО

ТАСС03:31

Московский районный суд Твери освободил ученного, осужденного за госизмену

Tvtver.ru06:27
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Происшествия

Защита историка Соколова попросила суд проверить SMS от Ещенко

Защита историка Олега Соколова просит суд приобщить к материалам дела запрос в петербургский главк СК РФ о получении доступа к SMS-переписке обвиняемого с убитой Анастасией Ищенко, сообщил адвокат Александр Почуев.
РИА Новости 08:39
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
1
Происшествия

Дочь Ефремова ответила на сообщения о его регистрации в Telegram

РИА Новости 08:30
119
Общество

В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам

Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда.
РИА Новости 05:23
159
Происшествия

Росгвардия наказала сотрудника за видео про подброс наркотиков

"Привлечен к строгой дисциплинарной ответственности"- так отреагировало начальство столичного главка Росгвардии на угрозы своего сотрудника гражданину, подбросить наркотики.
Российская газета 07:23
1,1K
Происшествия

Погибшего в ДТП с участием Ефремова Захарова похоронили под Рязанью

Сергея Захарова, который погиб в Москве в результате ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова, похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области.
Известия 08:26
110
Авто

Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50

Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться.
SpeedMe вчера в 09:01
4
Общество

Школы Петербурга откроются 1 сентября в очном режиме

Известия 07:56
37
Здоровье

Появились данные о начале второй волны коронавируса в США

Эксперты отмечают начало второй волны распространения коронавируса в ряде штатов США, включая Аризону, Техас, Флориду и Калифорнию, сообщает Bloomberg.
Взгляд.ру вчера в 22:46
1
Происшествия

В Калужской области из окна пятого этажа выпал ребёнок

10 июня ребёнок, пытаясь выйти на улицу через окно квартиры, находящейся на пятом этаже, выпал из него.
REGNUM 05:54
11
Футбол

Игрок «Тоттенхэма» Алли отстранен на один матч за шутку о коронавирусе

Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли на один матч за публикацию в социальных сетях шутливого видео о коронавирусе, сообщает Би-би-си.
РИА Новости 08:41
Происшествия

Ефремова повезли на допрос к следователям, сообщил источник

Актера Михаила Ефремова повезли на допрос в Главное следственное управление ГУМВД по Москве, причина не уточняется, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:00
21
Происшествия

Дело о сбыте наркотиков возбуждено после ДТП Ефремова

Московский Комсомолец вчера в 14:27
2,3K
Политика

Путин поддержал планы Белозерцева пойти на выборы в Пензенской области

Президент пожелал Ивану Белозерцеву успехов на выборах губернатора Пензенской области.
Российская газета 08:42
19
Политика

Климкин предложил «отобрать» Крым

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что России будет стыдно из-за присоединения Крыма в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 13:05
914
Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
917
Политика

Вакарчук решил сложить депутатские полномочия

Музыкант, народный депутат и член политсовета партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил на брифинге, что подал в Верховную раду заявление о сложении депутатских полномочий.
Интерфакс 08:03
2
Политика

Посла Украины вызвали в МИД Грузии из-за заявлений Саакашвили

Как передает ТАСС, в МИД Грузии будет вызван посол Украины Игорь Долгов после того, как Саакашвили пообещал активно вмешиваться в парламентские выборы в своей родной республике этой осенью.
Российская газета 07:56
1
Происшествия

В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси

Российская газета 09:09
8
Здоровье

Татарстан получил первую партию препарата «Авифавир»

По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), фонд и группа компаний "ХимРар" поставили в российские больницы первую партию препарата против коронавируса "Авифавир".
ТАСС 07:08
641
Футбол

Петербург примет полуфинал Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком»

Руководство Российского футбольного союза определилось с местом проведения полуфинальной игры Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
Peterburg2.ru 09 июня в 09:25
Общество

В Курской области перенесли парад Победы

Курская правда 06:22
9
Общество

В Пензенской области до 21 июня продлили режим повышенной готовности

Пенза, 11 июня 2020, 15:08 — REGNUM Режим повышенной готовности в Пензенской области решено продлить до 21 июня текущего года, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черёмушкина.
REGNUM 08:08
16
Футбол

«Химки» попробуют пройти лицензирование для участия в РПЛ

«Химки», завоевавшие по итогам досрочно завершенного сезона ФНЛ право на повышение в классе, все же попробуют пройти лицензирование для выступления в Премьер-Лиге.
Bookmaker-ratings.ru 03:43
Политика

В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз

Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости 08:04
Политика

Асад освободил от должности премьера Сирии

Президент Сирии Башар Асад в четверг освободил от должности премьер-министра страны Имада Хамиса, сообщила пресс-служба сирийского лидера.
РИА Новости 09:09
Шоу-бизнес

Елена Жукова рассказала о страданиях Юлии Норкиной перед смертью

iReactor 08:07
71
Общество

В Краснодарском крае с 12 июня откроются гостиницы до 50 номеров

Губернатор Вениамин Кондратьев принял решение с 12 июня открыть гостиницы до 50 номеров с соблюдением требований Роспотребнадзора в ходе заседания оперштаба.
АиФ Краснодар 06:20
26
Происшествия

Сотрудники ФСИН увезли Ефремова из дома

РЕН ТВ 07:26
11
Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России. Об этом сказано в их новом докладе, представленном накануне в Конгрессе.
Piter.tv 01:25
1,8K
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