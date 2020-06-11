Общество
РБКСуд досрочно освободил осужденного за госизмену ученого Лапыгина
Московский районный суд Твери досрочно освободил из колонии ученого Владимира Лапыгина, бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ФГУП «ЦНИИмаш»), которого в 2016 году осудили за госизмену. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
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с чего всё началось
Московский районный суд Твери освободил досрочно бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина, осужденного за государственную измену. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.ТАСС03:31
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Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
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Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда.
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Авто
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Здоровье
Появились данные о начале второй волны коронавируса в США
Эксперты отмечают начало второй волны распространения коронавируса в ряде штатов США, включая Аризону, Техас, Флориду и Калифорнию, сообщает Bloomberg.
Взгляд.ру вчера в 22:46
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REGNUM 05:54
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Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли на один матч за публикацию в социальных сетях шутливого видео о коронавирусе, сообщает Би-би-си.
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РИА Новости 08:00
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Дело о сбыте наркотиков возбуждено после ДТП Ефремова
Московский Комсомолец вчера в 14:27
Политика
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Президент пожелал Ивану Белозерцеву успехов на выборах губернатора Пензенской области.
Российская газета 08:42
Политика
Климкин предложил «отобрать» Крым
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что России будет стыдно из-за присоединения Крыма в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 13:05
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
Политика
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Посла Украины вызвали в МИД Грузии из-за заявлений Саакашвили
Как передает ТАСС, в МИД Грузии будет вызван посол Украины Игорь Долгов после того, как Саакашвили пообещал активно вмешиваться в парламентские выборы в своей родной республике этой осенью.
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Происшествия
В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси
Российская газета 09:09
Здоровье
Татарстан получил первую партию препарата «Авифавир»
По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), фонд и группа компаний "ХимРар" поставили в российские больницы первую партию препарата против коронавируса "Авифавир".
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Петербург примет полуфинал Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком»
Руководство Российского футбольного союза определилось с местом проведения полуфинальной игры Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
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Общество
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REGNUM 08:08
Футбол
«Химки» попробуют пройти лицензирование для участия в РПЛ
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В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
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РИА Новости 08:04
Политика
Асад освободил от должности премьера Сирии
Президент Сирии Башар Асад в четверг освободил от должности премьер-министра страны Имада Хамиса, сообщила пресс-служба сирийского лидера.
РИА Новости 09:09
Общество
В Краснодарском крае с 12 июня откроются гостиницы до 50 номеров
Губернатор Вениамин Кондратьев принял решение с 12 июня открыть гостиницы до 50 номеров с соблюдением требований Роспотребнадзора в ходе заседания оперштаба.
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Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России. Об этом сказано в их новом докладе, представленном накануне в Конгрессе.
Piter.tv 01:25