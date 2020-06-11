Московский районный суд Твери освободил досрочно бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина, осужденного за государственную измену. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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Московский районный суд Твери досрочно освободил из колонии ученого Владимира Лапыгина, бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ФГУП «ЦНИИмаш»), которого в 2016 году осудили за госизмену. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

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