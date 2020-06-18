Общество

Vostok.TodayVostok.TodayСуд досрочно прекратил полномочия мэра Охинского района Сергея Гусева

Мэр Охи Сергей Гусев проиграл гражданский иск, который инициировал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, сообщает Vostok.Today.
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Суд досрочно прекратил полномочия мэра Охи

Коммерсантъ09:07

Центр внимания. Выпуск от 18 июня

РИА Сахалин-Курилы05:00

Сотрудник ПСО выгнал Сергея Гусева из мэрии Охи

Сахалин.Инфо03:50

Городской суд досрочно прекратил полномочия мэра Охинского района Сергея Гусева

SakhalinMedia.ru00:31

На Сахалине суд снял с поста мэра Охинского района по иску губернатора

ТАСС00:09

Суд отстранил мэра Охи от должности

АСТВ00:07

Прения сторон по иску губернатора Сахалина к мэру Охи начнутся 18 июня

РИА Новостивчера в 00:22
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Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 10:36, Ашберн
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве

РБК 09:07
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Общество

В четверг погода в Петербурге побила очередной температурный рекорд

В Петербурге 18 июня погода побила очередной температурный рекорд.
78.ru 10:08
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Происшествия

В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы

Российская газета 10:12
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Шоу-бизнес

Костюшкин выступил с обращением после признания о пережитом насилии

РИА Новости 07:22
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Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
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Политика

Володин рассказал о России после Путина

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 14:11
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Шоу-бизнес

Актер Павел Майков из «Бригады» призвал отстать от Михаила Ефремова

iReactor 02:32
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Политика

Источник назвал дату обращения Путина по поводу поправок в Конституцию

Как сообщают источники "Интерфакса", глава российского государства Владимир Путин намерен обратиться к россиянам накануне голосования по поправкам в Конституцию России.
Инфорос 02:19
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Экономика

В США предсказали крах доллара в следующем году

Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости вчера в 01:00
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России

В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
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Происшествия

Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова

В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости 09:01
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Политика

Кремль принял к сведению решение разблокировать Telegram

В Кремле посчитали исчерпывающей аргументацию Роскомнадзора, который объявил о разблокировке Telegram.
Российская газета 09:47
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
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Общество

В России начались испытания вакцины от коронавируса

После введения вакцины все добровольцы продолжат находиться под непрерывным наблюдением медицинских специалистов.
РИА Новости 07:06
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Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
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Общество

В Краснодарском крае разрешена работа всех гостиниц

REGNUM 05:58
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Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
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Политика

Порошенко избежал ареста в суде

Как пояснил судья, перенос связано с изменением ходатайства генеральной прокуратуры о виде меры пресечения — ранее ведомство требовало ареста бывшего главы страны, а сейчас просила суд избрать меру пресечения в виде личного обязательства.
REGNUM 10:23
Общество

В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков

Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС 04:59
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Здоровье

В Минздраве Украины призвали носить маски

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал носить маски и не забывать о дистанции, чтобы избежать возвращения к жесткому карантину.
РИА Новости 02:44
Шоу-бизнес

Наташа Королева сообщила, что потеряла бизнес

Пандемия плохо сказалась на делах Наташи Королевой и Тарзана. В интервью 7Дней она призналась, что они потеряли свой бизнес.
Paparazzi.ru вчера в 02:30
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Происшествия

В России шесть человек попали в ДТП и сгорели заживо

«Московский комсомолец» утверждает, что находившиеся в машинах люди сгорели заживо.
Lenta.ru 05:18
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Гаджеты

Wedbush: Apple выпустит iPhone 12 в срок, но без гарнитуры в комплекте

Некоторое время назад аналитики полагали, что Apple не сможет быстро восстановить цепочки поставок в связи с пандемией COVID-19, что приведет к переносу запуска новых устройств на более поздний срок.
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Футбол

Президент «Ростова» прокомментировал отказ «Сочи» от переноса матча

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц дал комментарий по поводу отказа «Сочи» переносить матч двадцать третьего тура Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 09:45
Хоккей

Голдобин стал игроком ЦСКА

Российский форвард Николай Голдобин подписал односторонний контракт с московским ЦСКА на два года, сообщается на сайте хоккейного клуба.
РИА Новости 10:07
Политика

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
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Энергетика

«Нафтогаз» изучает возможность подачи новых исков против «Газпрома»

Украинский «Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», сообщила советник главы правления компании Елена Зеркаль.
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Футбол

Креативный директор «Матч ТВ» прокомментировал бесплатный показ РПЛ

Гавриил Гордеев, являющийся креативным директором "Матч ТВ", прокомментировал бесплатный показ чемпионата России по футболу на телеканале.
Sport.ru 08:28
Политика

ЕС продлил санкции против Крыма

Евросоюз продлил на год санкции против Крыма и Севастополя в рамках действий по непризнанию воссоединения полуострова с Россией.
BFM.ru 08:21
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Политика

Зеленский предложил отменить тесты для выпускников из-за COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, отменяющий обязательные выпускные экзамены и необходимое для поступления в вузы прохождение внешнего независимого оценивания, соответствующая информация опубликована на сайте парламента.
РИА Новости вчера в 07:57
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