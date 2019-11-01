Происшествия

ИзвестияИзвестияСуд истребовал материалы проверки СК по делу журналиста Голунова

Басманный суд Москвы истребовал материалы доследственной проверки по делу журналиста Ивана Голунова у Следственного комитета РФ. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщает ТАСС. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство защиты Голунова.
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Голунов пришел в суд в бронежилете

РБК07:00

Голунов пришел на заседание суда в бронежилете

РИА Новости05:17

Голунов не исключил, что следствие по его делу затормозилось из-за давления заинтересованных в этом лиц

Эхо Москвы09:15

Иван Голунов пришел в Басманный суд в бронежилете

Интерфакс05:32

Суд потребовал предоставить засекреченные материалы СКР по делу Голунова

Говорит Москва05:00

Данные проверки МВД в отношении уволенных по делу Голунова полицейских засекречены

ТАСС05:37

Голунов пришёл в суд в бронежилете и с людьми в масках

News.ru06:14
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Владимир Мединский заявил, что ему пришлось множество писем с требованием запретить показ фильма в России, но министр культуры не увидел для этого никаких оснований, сказав, что каждый в нем может увидеть и пропаганду зла, и пропаганду добра.
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В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Происшествия

Убийство бывшего мэра Киселевска попало на видео

Правоохранительный портал Кузбасса 07:19
Общество

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Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс 08:04
Культура

Дальнобойщик из Нижнекамска снял в Чикаго видеоролик про очпочмак

ProGorodChelny.ru 08:13
Происшествия

Пять человек пострадали при пожаре в доме в центре Москвы

При пожаре в многоэтажном доме в центре Москвы пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:57
Происшествия

Подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара арестован

Суд арестовал 36-летнего подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара.
Аргументы и Факты 07:08
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»

Участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объявила о своём уходе.
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Кино

Вышел первый полноценный трейлер сериала «Ведьмак»

Газета.Ru 10:10
Политика

Латвия объявила Григория Лепса персоной нон грата

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич включил российского певца Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
РИА Новости 09:58
Транспорт

Названа стоимость проезда по трассе Москва — Казань

Lenta.ru 09:40
Гаджеты

Google купит производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд

Компания Google объявила о покупке производителя фитнес-браслетов и часов Fitbit. Сумма сделки составила $2,1 млрд.
Ведомости 10:11
Происшествия

Директор Физического института РАН задержан по подозрению в хищении

Сотрудники правоохранительных органов задержали директора Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николая Колачевского по подозрению в хищении, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.
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Гаджеты

Наушники Apple AirPods Pro оказались неремонтопригодными

Ридус вчера в 10:29
Происшествия

Лидия Вележева прокомментировала информацию о дебоше на борту самолета

Актуальные Новости 30 октября в 11:16
Теннис

Украинка Свитолина одержала третью победу на Итоговом чемпионате WTA

Газета.Ru 09:11
Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
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Экономика

Тарифы на электричество в России могут увеличить в полтора раза

В рамках присоединения к соглашению в России может быть введен углеродный налог, который приведет к повышению тарифов на электричество в полтора раза.
URA.Ru 30 октября в 20:22
Политика

МИД РФ обвинил США в контрабанде нефти из Сирии

США прикрывают контрабанду нефти из Сирии предлогами борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ).
REGNUM 09:24
Культура

Звезда «Сверхъестественного» выбрал костюм «Бэтмена» на Хэллоуин

Одежда «Черного рыцаря» невероятно подошла Дженсену Эклсу, и, возможно, создателям нового фильма о «Бэтмене» стоит выбрать именно на его на роль «Человека - летучей мыши», вместо Роберта Паттинсона.
ГЛАС.RU 08:18
Футбол

Чалов вызван в молодежную сборную России

Тренерский штаб молодежной сборной России определился с составом на отборочные матчи Евро-2021 с Латвией и Сербией.
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По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Общество

Кристина Асмус обнаружила себя на надгробии

Актриса Кристина Асмус собирается взыскать с компании по осуществлению ритуальных услуг компенсацию за моральный ущерб после того, как ее портрет разместили на надгробии.
Lenta.ru 10:10
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Авто

Volkswagen показал дебютные фото серийного электрокросса ID.4

Volkswagen поделился дебютным тизером электрифицированного кросса ID.4. На данный момент эту новинку спрятали под слоем камуфляжной пленки.
Pnzdrive 07:28
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Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей

Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
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Общество

Названа дата введения по всей России налога для самозанятых

С 1 июля 2020 года специальный налоговый режим для самозанятых введут во всех регионах страны.
Газета.Ru 09:35
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«Люди Донбасса». Интервью со «свидетелем» по делу МН17 Владимиром Цемахом

В интервью исполнительному директору МИА "Россия сегодня" Кириллу Вышинскому в рамках проекта "Люди Донбасса" Владимир Цемах рассказал о похищении сотрудниками СБУ, допросах и о том, что такое донецкий характер.
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В России изменился ГОСТ на хлеб

С 1 ноября 2019 года хлеб будут изготавливать по новому ГОСТу, сообщает ТАСС.
Национальное Аграрное Агентство 00:42
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Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»

REGNUM вчера в 17:17
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Иван Голунов
Российский журналист
Российский журналист-расследователь. Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза», ранее публиковался в «Ведомостях», российском Forbes, РБК и других СМИ.
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