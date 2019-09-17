Происшествия
ИзвестияСуд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей. Об этом 17 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.
Читать в источнике
Оценить282
Подробнее о событии
Показать все источники
У бывшего главы Клинского района Подмосковья изъяли имущество на 9 млрд рублей
Вести Подмосковья10:08
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 14:45, Вашингтон
Политика
Власти США подали иск против Сноудена
Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
BFM.ru 13:33
Армия и оружие
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погиб один военнослужащий киргизской Госпогранслужбы.
RT на русском вчера в 12:12
Политика
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400
ТАСС вчера в 14:02
Происшествия
В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников
Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:46
Общество
Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов «московского дела»
На сайте издания «Православие и мир» 17 сентября было опубликовано открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела».
АН Между строк 13:57
Кино
Ярославцы поздравляют Владимира Меньшова с юбилеем
80-ти летний юбилей сегодня отмечает актер и режиссер бессмертного хита "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов.
Городской телеканал 14:37
Футбол
Лион — Зенит 1:1
Pravda.Ru 13:51
Политика
В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.
RT на русском 14:00
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными объектами в небе
ВМС США признали, что опубликованные в интернете видео с неопознанными объектами, снятые американскими пилотами, подлинные.
РИА Новости 08:25
Армия и оружие
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда вчера в 08:50
Авто
Появилась информация о первом кроссовере Ferrari
Как сообщил технический директор Ferrari Майкл Лайтерс зарубежным СМИ, первый SUV итальянской марки появится в 2022 году.
Тарантас Ньюс вчера в 04:37
Армия и оружие
Стратегические учения «Центр-2019» начались в Оренбуржье
МИР 24 вчера в 02:32
Происшествия
Дипломат назвал основные причины смерти россиян в Турции
Руководитель консульского отдела посольства России в Турции Антон Скворцовзаявил, что гибель россиян в Турции чаще всего связана легкомыслием самих туристов, передает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 08:20
Политика
Путин ответил на предложение о «ремонте выборной системы»
Лидер КПРФ заметил, что у фракции уже есть подготовленные поправки по изменению выборного законодательства.
РБК 13:54
Гаджеты
OnePlus показала, как будет выглядеть «бюджетный флагман» OnePlus 7T
Предполагается, что OnePlus 7T, как и предшествующая модель OnePlus 7, будет относиться в категории так называемых бюджетных флагманов.
Dgl.ru 12:40
Космос
Астрономы выяснили, что за объект врезался в Юпитер месяц назад
Международная команда астрономов сумела определить тип и размеры космического объекта, который в августе 2019 года врезался в Юпитер и спровоцировал мощный взрыв.
Российская газета 11:50
Политика
Сноуден назвал политику России самой независимой в Европе
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден в интервью немецкому Die Zeit заявил, что только Россия имела достаточно независимую политику среди всех стран Европы для того, чтобы предоставить ему убежище.
Взгляд.ру 13:52
Авто
АвтоВАЗ представил спецверсии трех моделей Lada
Российская компания «АвтоВАЗ» представила новую лимитированную серию #CLUB для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 05:33
Политика
Аксенов потребовал прекратить споры о переименовании Крыма
Позднее постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что в правительстве полуострова поддерживают инициативу о добавлении в название топонима Таврида.
РБК 11:56
Энергетика
В Саудовской Аравии возобновили поставки нефти на прежнем уровне
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что страна смогла оперативно восстановить поставку нефтепродуктов на прежнем уровне.
Газета.Ru 14:02
Футбол
Гвардиола: «Я приезжал к „Шахтеру“ множество раз. Здесь всегда хорошо»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от выездного матча группового раунда Лиги чемпионов против «Шахтера» и сообщил, что полузащитник Фил Фоден игру пропустит.
Sport24.ru 10:55
Футбол
Роналду расплакался, когда увидел кадры с умершим отцом
РИА Новости вчера в 08:10
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Шоу-бизнес
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
Вести.Ru 08:36
Шоу-бизнес
Принцесса Шарлотта рассказала о четвертой беременности мамы
Официального подтверждения слухам о четвёртой беременности герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемском дворце ещё не дали.
Аргументы недели 12:26