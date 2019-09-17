Происшествия
Газета.RuСуд конфисковал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд принял решение конфисковать в бюджет государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей. Об этом "Газете.Ru" рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры страны.
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У бывшего главы Клинского района Подмосковья изъяли имущество на 9 млрд рублей
Вести Подмосковья10:08
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 17:46, Вашингтон
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