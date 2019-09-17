Происшествия
RT на русскомСуд изъял имущество бывшего главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский городской суд поддержал иск Генпрокуратуры России об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службы Генпрокуратуры России.
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У бывшего главы Клинского района Подмосковья изъяли имущество на 9 млрд рублей
Вести Подмосковья10:08
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 16:12, Вашингтон
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США нацелились на войну с Ираном: войска приведены в боевую готовность
США привели свои войска в боевую готовность из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.
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Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
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Экономика
Назван срок перехода на новую систему накопительных пенсий в России
В России новая система накопительных пенсий может заработать с начала 2021 года, соответствующее уведомление о разработке законопроекта Министерство финансов опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов.
REGNUM 08:22
Транспорт
Акимов поддержал идею о введении в Пулково «седьмой свободы воздуха»
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Красная весна 08:35
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МИР 24 вчера в 21:19
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Ярославцы поздравляют Владимира Меньшова с юбилеем
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17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
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Армия и оружие
Генсек НАТО обвинил Россию в разработке новых ракет
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва продолжает "разрабатывать и развертывать" новые ракеты, запрещенные ранее ДРСМД.
Суть событий 15:35
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«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в матче Лиги чемпионов
"Зенит" и "Лион" сыграли вничью в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru 14:47
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Евгений Марчелли поставит спектакль в Театре Наций
После ухода из Волковского Евгений Жозефович активно ставит спектакли в московских театрах: в декабре 2019 года в «Сатириконе» должна пройти премьера его спектакля «Шутники», а весной 2020 года он начнет репетировать спектакль «Дачники» в театре имени Ермоловой.
Ярновости вчера в 05:15
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Медпульс 10:30
Армия и оружие
Пентагон призывает Турцию покупать военную технику у США
Соединенные Штаты в курсе сообщений о возможных поставках Турции российских самолетов Су-35 и Су-57 и считают этот вопрос внутренним делом самой Анкары, однако призывают турецкие власти закупать американскую технику.
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Тело народного артиста Юрия Колычева найдено в его квартире
Lenta.ru вчера в 05:37
Общество
В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
РИА Новости вчера в 04:55
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В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников
Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Досрочные парламентские выборы в Испании состоятся 10 ноября
«Нет большинства в конгрессе, поэтому страна обречена на повторение выборов в ноябре», — подчеркнул он.
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Гвардиола: «Я приезжал к „Шахтеру“ множество раз. Здесь всегда хорошо»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от выездного матча группового раунда Лиги чемпионов против «Шахтера» и сообщил, что полузащитник Фил Фоден игру пропустит.
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Стартовали съемки фильма Mortal Kombat
Сценарист фильма Mortal Kombat Грег Руссо сообщил о начале съемок.
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Армия и оружие
Истребители пяти стран сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
16 сентября стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H, взлетевший с авиабазы Андерсен на острове Гуам в западной части Тихого океана, совершил длительный полет вблизи границ России на Тихом океане.
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Российский лайнер МС-21 совершил первый международный полет
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«Краснодар» не изменил позицию по Мамаеву
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Газета.Ru 15:00
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В компании Skoda рассказали о новых моделях для России
По заверению главы российского офиса марки Яна Прохазка, новый кроссовер Skoda Kamiq был разработан специально для еропейского рынка, однако в России ее продавать пока не могут из-за ряда особенностей.
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Tesla Model S опережает Porsche Taycan в Нюрбургринге
Tesla неофициально опережает время круга Porsche Taycan, установленное на знаменитом Нюрбургринге в Германии.
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