Общество
КоммерсантъСуд изъял имущество бывшего главы Марий Эл на 2,2 млрд рублей
В иске о конфискации фигурировали 120 объектов недвижимости, 16 автомобилей, торговый центр, спорткомплекс, коллекция часов и сбережения в 8,5 млн руб. Как сообщил адвокат господина Маркелова ТАСС, решение суда будет обжаловано.
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с чего всё началось
Нижегородский районный суд в понедельник обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Елена Вяткина.ТАСС10:55
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