Происшествия

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Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей. Об этом 17 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.
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Суд изъял имущество экс-главы Клинского района Подмосковья на 9 млрд рублей

ТАСС09:06

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Суд изъял имущество экс-главы Клинского района Подмосковья на 9 млрд руб

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Суд изъял у экс-главы Клинского района А.Постриганя имущество на 9 млрд руб

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Суд изъял у экс-главы Клина Постриганя имущество на 9 млрд рублей

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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 11:43, Вашингтон
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