Общество
Газета.RuСуд изъял имущество экс-главы Марий-Эл на 2,2 млрд рублей
Отмечается, что общая стоимость изъятого у Маркелова и его супруги имущества составила 2,2 млрд рублей. Уточняется, что судебное решение пока не вступило в законную силу.
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с чего всё началось
Нижегородский районный суд в понедельник обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Елена Вяткина.ТАСС10:55
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