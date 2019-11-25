Нижегородский районный суд в понедельник обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Елена Вяткина.

с чего всё началось

Отмечается, что общая стоимость изъятого у Маркелова и его супруги имущества составила 2,2 млрд рублей. Уточняется, что судебное решение пока не вступило в законную силу.

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