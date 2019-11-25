Общество

Газета.RuГазета.RuСуд изъял имущество экс-главы Марий-Эл на 2,2 млрд рублей

Отмечается, что общая стоимость изъятого у Маркелова и его супруги имущества составила 2,2 млрд рублей. Уточняется, что судебное решение пока не вступило в законную силу.
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Суд в Нижнем Новгороде изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей

Нижегородский районный суд в понедельник обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Елена Вяткина.
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Российский государственный и политический деятель. Президент Республики Марий Эл с 17 января 2001 по 1 июня 2011. Глава Республики Марий Эл с 1 июня 2011 по 6 апреля 2017. Член Государственного совета Российской Федерации.
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