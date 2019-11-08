Головинский суд изъял в доход государства имущество начальника банковского отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина и его родственников, передает корреспондент «Ведомостей».

Суд изъял имущество полковника ФСБ Черкалина и его семьи

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