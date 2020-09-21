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Ведомости
Ведомости

Суд ликвидировал партию Навального

Верховный суд России ликвидировал партию «Россия будущего», основателем которой является Алексей Навальный, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Верховный суд ликвидировал партию «Россия будущего»

Как пояснили в в Верховном суде, председателем этой партии был Александр Зорин, ранее возглавлявший "Партию свободных граждан". Год назад Минюст отказался зарегистрировать партию "Россия будущего" Алексея Навального, так как такое же название уже используется другой политической организацией.
ТАСС08:20
Подробнее о событии
Lenta.ru

Ликвидированная «Россия будущего» оказалась не связана с Навальным

Lenta.ru12:35
Известия

Верховный суд ликвидировал партию «Россия будущего»

Известия08:58
Интерфакс

Минюст РФ рассказал о причинах ликвидации партии «Россия будущего»

Интерфакс12:22
РИА Новости

Верховный суд ликвидировал партию «Россия будущего»

РИА Новости11:11
Эхо Москвы

Сторонники Навального не планируют заново подавать документы на регистрацию партии «Россия будущего»

Эхо Москвы13:14
Московский Комсомолец

Ликвидирована партия «Россия будущего», которая мешала Навальному

Московский Комсомолец09:40
ТАСС

В Минюсте назвали причину ликвидации партии «Россия будущего»

ТАСС12:27

Рябков: США предлагают России «непривлекательную» сделку по ДСНВ

Предлагаемая Соединенными Штатами сделка по стратегическому вооружению не содержит "привлекательных элементов" для России, заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью изданию "Коммерсантъ".
Газета.Ru14:50
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Главы МИД стран ЕС отказались признать Лукашенко лидером Белоруссии

Главы МИД стран Евросоюза подтвердили, что не признают президента Белоруссии Александра Лукашенко легитимным лидером страны, и выступили за проведение новых президентских выборов в республике.
Наша версия11:59
32

Командующий ВДВ ВС России прибыл в Белоруссию для участия в учениях

Генерал-полковник Андрей Сердюков, командующий Воздушно-десантными войсками Вооружённых сил России, прибыл в Белоруссию для участия во втором этапе совместных белорусско-российских учений «Славянское братство».
RT на русском11:18
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Под Пензой в ходе погони задержали бензовоз с водителем-наркоманом

Полицейские на трассе в Пензенской области в ходе погони задержали бензовоз, водитель которого признался в употреблении наркотиков перед поездкой, в отношении него составили девять административных протоколов, сообщил областной главк МВД.
РИА Новости14:59

Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе

В декабре 2018 года глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название, в том числе идут дискуссии о возможности убрать из ее названия слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится.
ТАСС11:45
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Кипр помешал Тихановской утвердить санкционный список в Европарламенте

Координационный совет Белоруссии во главе с оппозиционным лидером Светланой Тихановской выступил на заседании Европарламента с требованием о пересмотре всех ранее подписанных Белоруссией договоров, а также на уровне ЕС свертывании любых контактов и международной помощи, в том числе финансовой.
Вести.Ru14:35
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Анкара и Москва не достигли договорённости по Идлибу

На состоявшейся в Анкаре встрече военных делегаций России и Турции был поднять вопрос о выводе части турецкой армии и тяжёлого вооружения из Идлиба, также стороны обсудили корректировку режима работы наблюдательных пунктов Турции в регионе.
ANNA-News19 сентября в 08:38
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