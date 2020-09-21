Как пояснили в в Верховном суде, председателем этой партии был Александр Зорин, ранее возглавлявший "Партию свободных граждан". Год назад Минюст отказался зарегистрировать партию "Россия будущего" Алексея Навального, так как такое же название уже используется другой политической организацией.

ТАСС 08:20