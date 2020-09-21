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Ведомости

Суд ликвидировал партию Навального

Верховный суд России ликвидировал партию «Россия будущего», основателем которой является Алексей Навальный, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Верховный суд ликвидировал партию «Россия будущего»

Как пояснили в в Верховном суде, председателем этой партии был Александр Зорин, ранее возглавлявший "Партию свободных граждан". Год назад Минюст отказался зарегистрировать партию "Россия будущего" Алексея Навального, так как такое же название уже используется другой политической организацией.
ТАСС08:20
Подробнее о событии
Lenta.ru

Ликвидированная «Россия будущего» оказалась не связана с Навальным

Lenta.ru12:35
ТАСС

В Минюсте назвали причину ликвидации партии «Россия будущего»

ТАСС12:27
Известия

Верховный суд ликвидировал партию «Россия будущего»

Известия08:58
РИА Новости

Верховный суд ликвидировал партию «Россия будущего»

РИА Новости11:11
Эхо Москвы

ВС России ликвидировал партию «Россия будущего», из-за которой соратникам Навального отказали в регистрации партии

Эхо Москвы12:03
Московский Комсомолец

Ликвидирована партия «Россия будущего», которая мешала Навальному

Московский Комсомолец09:40
Интерфакс

Минюст РФ рассказал о причинах ликвидации партии «Россия будущего»

Интерфакс12:22

В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального

Доследственная проверка «в связи с госпитализацией» основателя ФБК Алексея Навального продолжается, по делу уже опрошены около 200 человек, заявили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
РБК09:45
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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Командующий ВДВ ВС России прибыл в Белоруссию для участия в учениях

Генерал-полковник Андрей Сердюков, командующий Воздушно-десантными войсками Вооружённых сил России, прибыл в Белоруссию для участия во втором этапе совместных белорусско-российских учений «Славянское братство».
RT на русском11:18
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Рекордная партия кокаина в посольстве РФ в Аргентине могла готовиться для депутатов Госдумы

«Со слов Ковальчука, часть кокаина предназначалась для депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации Федерального собрания РФ», - приводятся в докладе показания Казанцева.
Русская Планета09:24
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
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Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
РИА Новости04:49
1,2K

Минцифры предложило запретить скрывать имя интернет-страниц или сайтов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предлагает запретить использовать в России протоколы шифрования, которые позволяют скрыть имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта.
РБК11:17
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