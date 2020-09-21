Суд ликвидировал партию Навального
Верховный суд России ликвидировал партию «Россия будущего», основателем которой является Алексей Навальный, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.В источнике
С чего всё началось
Верховный суд ликвидировал партию «Россия будущего»
Как пояснили в в Верховном суде, председателем этой партии был Александр Зорин, ранее возглавлявший "Партию свободных граждан". Год назад Минюст отказался зарегистрировать партию "Россия будущего" Алексея Навального, так как такое же название уже используется другой политической организацией.
ТАСС08:20
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