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Ведомости

Суд ликвидировал партию Навального

Верховный суд России ликвидировал партию «Россия будущего», основателем которой является Алексей Навальный, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Верховный суд ликвидировал партию «Россия будущего»

Как пояснили в в Верховном суде, председателем этой партии был Александр Зорин, ранее возглавлявший "Партию свободных граждан". Год назад Минюст отказался зарегистрировать партию "Россия будущего" Алексея Навального, так как такое же название уже используется другой политической организацией.
ТАСС08:20
Подробнее о событии
Lenta.ru

Ликвидированная «Россия будущего» оказалась не связана с Навальным

Lenta.ru12:35
ТАСС

В Минюсте назвали причину ликвидации партии «Россия будущего»

ТАСС12:27
Московский Комсомолец

Ликвидирована партия «Россия будущего», которая мешала Навальному

Московский Комсомолец09:40
РИА Новости

Верховный суд ликвидировал партию «Россия будущего»

РИА Новости11:11
Эхо Москвы

Сторонники Навального не планируют заново подавать документы на регистрацию партии «Россия будущего»

Эхо Москвы13:14
Интерфакс

Минюст РФ рассказал о причинах ликвидации партии «Россия будущего»

Интерфакс12:22
Известия

Верховный суд ликвидировал партию «Россия будущего»

Известия08:58

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Курс евро на биржевых торгах в понедельник впервые с февраля 2016 года доходил до 90,4 руб. Курс доллара обновил лишь недельный максимум, достигнув 76,55 руб. Однако участники рынка не ожидают дальнейшего значительного ослабления рубля, в том числе из-за ожидания крупных платежей в бюджет до конца недели, которые потребуют конвертации валюты экспортерами.
Коммерсантъ10:38
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В Воронежской области задержали «чёрных» банкиров

«В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии задержаны 11 жителей Воронежской и Ростовской областей в возрасте от 28 лет до 61 года, которые занимались осуществлением банковских операций без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии», — уточнили в пресс-службе.
REGNUM10:43
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Трамп подписал указ о санкциях за поставки неядерного оружия в Иран

Президент США Дональд Трамп подписал указ о жестких экономических санкциях против тех, кто будет способствовать поставкам неядерного оружия в Иран и из этой страны, сообщил в понедельник советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости11:51

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
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В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального

Доследственная проверка «в связи с госпитализацией» основателя ФБК Алексея Навального продолжается, по делу уже опрошены около 200 человек, заявили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
РБК09:45
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Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе

В декабре 2018 года глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название, в том числе идут дискуссии о возможности убрать из ее названия слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится.
ТАСС11:45
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