Общество

Газета.RuГазета.RuСуд лишил Бочкареву водительских прав на 20 месяцев

Звезду сериала "Счастливы вместе" Наталью Бочкареву лишили водительских прав на один год и восемь месяцев и назначили ей административный штраф в размере 30 тыс. рублей. Суд принял такое решение из-за отказа актрисы пройти медицинскую проверку после слухов о задержании с наркотиками.
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