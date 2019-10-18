Общество
РБКСуд лишил актрису Бочкареву водительских прав
Судебный участок мирового судьи № 105 лишил актрису Наталью Бочкареву водительских прав на один год и восемь месяцев за отказ пройти медицинское освидетельствование, после того как ее остановили в центре Москвы.
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Гаджеты
Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком
Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.
IT-World вчера в 10:20
Политика
Минобороны назвало задачи новой «Военно-строительной компании»
«Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на нее какие-то обременения», — рассказал РБК замминистра обороны Тимур Иванов.
Телеканал 360° 11:25
Политика
Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи.
РБК 08:58
Армия и оружие
Эрдоган намерен обсудить с Путиным новые шаги по Сирии
Очередную фазу мер, направленных на урегулировании в Сирии, намерен обсудить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с российским президентом Владимиром Путиным на предстоящих переговорах в Сочи.
REGNUM 08:35
Футбол
Основатель «Магнита» заявил, что бизнесмены должны приносить пользу обществу
Основатель «Магнита» Сергей Галицкий на бизнес-форуме «Дело за малым» в Краснодаре заявил, что, по его мнению, бизнесмены должны приносить пользу обществу, пишут «Ведомости».
Собеседник 09:54
Шоу-бизнес
Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи
В Сети появились снимки крупным планом лица звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой, сообщает Starhit.
Рамблер вчера в 15:30
Политика
Миллер назвал условия для контракта на транзит газа через Украину
Иначе говоря, Россия готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.
Газета.Ru 10:05
Армия и оружие
Макрон: Ситуация в Сирии ставит вопрос о функционировании НАТО
Происходящее в Сирии является серьезной ошибкой НАТО и ставит вопрос о функционировании альянса.
Российская газета 10:40
Политика
Молдавия направит в Россию через Украину 20 тысяч тонн боеприпасов
Попеску добавил, что Молдавия настроена на спокойные и вежливые отношения с Россией и хотела бы уничтожить данные боеприпасы как можно быстрее.
Газета.Ru 09:58
Культура
Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Культуромания 07:36
Политика
МИД ДНР прокомментировал заявление Киева об амнистии в Донбассе
Заявление Киева о принятии законов об амнистии участников конфликта в Донбассе не имеет ничего общего с реальностью, украинские власти продолжают имитировать выполнение минских соглашений, заявила в пятницу РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
РИА Новости 09:05
Общество
Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ
Как сообщает «Коммерсантъ», впервые их 10 октября обнаружил независимый исследователь по кибербезопасности Боб Дяченко, который, по его словам, сообщил о проблеме в БКИ, после чего база данных была закрыта.
РБК 01:44
Общество
В России хотят запретить пластиковые пакеты
Полный запрет на продажу пластиковых пакетов может быть введён в России, пишет 18 октября газета «Известия».
REGNUM вчера в 22:51
Здоровье
Утверждены принципы модернизации первичного звена здравоохранения
Сегодня, 18 октября, глава Минздрава России Вероника Скворцова провела всероссийское совещание, темой которого стала принципы модернизации первичного звена здравоохранения.
Карелинформ 10:59
Армия и оружие
Трамп рассказал о переговорах с Эрдоганом по Сирии
Американский президент Дональд Трамп заявил, что поговорил со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом о ситуации в Сирии.
Газета.Ru 11:59
Финансы
ЦБ России рассматривает более резкое снижение ключевой ставки
Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России предстоит более решительное снижение ключевой ставки, сообщает CNBC.
Газета.Ru 06:47
Футбол
Артем Дзюба забавно подшутил над Ярославом Ракицким
Пресс-служба петербургского «Зенита» опубликовала видеоролик с тренировки команды, на котором Артем Дзюба подшутил над украинским защитником сине-бело-голубых Ярославом Ракицким.
Петербургский дневник 00:57
Политика
Посол Китая заявил о появлении украинцев на протестах в Гонконге
Китайский посол в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в ситуации с протестами в Гонконге появились «украинские элементы», которые ездят туда для «передачи опыта».
RT на русском 11:38
Авто
Volkswagen обновил кроссовер Tiguan
SpeedMe 00:54
Политика
В Киеве заявили о невозможности отделения от российской энергосистемы
Киев принимает меры по отсоединению от энергосистемы России, но в ближайшее время это невозможно, заявил замминистра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин.
РИА Новости 06:30
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отметила день рождения с Тиллем Линдеманном
Сегодня, 18 октября, звезда российского шоу-бизнеса отмечает день рождения.
StarHit.ru 05:00
Культура
В шоу «Орел и решка» вернется Регина Тодоренко
Культуромания 08:41
Гаджеты
Xiaomi представила массивный игровой монитор
Китайская компания успешно расширяет спектр своей продукции. Теперь речь идет об очередной категории товаров – игровых мониторах.
Anonsens вчера в 09:48
Общество
Sberbank CIB: россияне злоупотребляют яйцами
Житель России в среднем съедает в год 280 яиц, что превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8%, выяснили аналитики Sberbank CIB.
BFM.ru 06:23
Экономика
«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 12:03