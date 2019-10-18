Общество

РБКРБКСуд лишил актрису Бочкареву водительских прав

Судебный участок мирового судьи № 105 лишил актрису Наталью Бочкареву водительских прав на один год и восемь месяцев за отказ пройти медицинское освидетельствование, после того как ее остановили в центре Москвы.
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Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали

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Суд лишил водительских прав актрису Бочкареву за отказ от медосвидетельствования

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Суд лишил актрису Бочкареву водительских прав

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Задержанную за наркотики актрису Бочкареву лишили водительских прав

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Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав

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Актрису Бочкарёву лишили прав и оштрафовали после инцидента с наркотиками

Life.ru05:43

Суд лишил актрису Н.Бочкареву водительских прав на год и восемь месяцев за отказ от освидетельствования

Агентство Москва05:42
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Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком

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«Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на нее какие-то обременения», — рассказал РБК замминистра обороны Тимур Иванов.
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Очередную фазу мер, направленных на урегулировании в Сирии, намерен обсудить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с российским президентом Владимиром Путиным на предстоящих переговорах в Сочи.
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Основатель «Магнита» Сергей Галицкий на бизнес-форуме «Дело за малым» в Краснодаре заявил, что, по его мнению, бизнесмены должны приносить пользу обществу, пишут «Ведомости».
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Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи

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Миллер назвал условия для контракта на транзит газа через Украину

Иначе говоря, Россия готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.
Газета.Ru 10:05
Армия и оружие

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Происходящее в Сирии является серьезной ошибкой НАТО и ставит вопрос о функционировании альянса.
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Молдавия направит в Россию через Украину 20 тысяч тонн боеприпасов

Попеску добавил, что Молдавия настроена на спокойные и вежливые отношения с Россией и хотела бы уничтожить данные боеприпасы как можно быстрее.
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Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»

Культуромания 07:36
Политика

МИД ДНР прокомментировал заявление Киева об амнистии в Донбассе

Заявление Киева о принятии законов об амнистии участников конфликта в Донбассе не имеет ничего общего с реальностью, украинские власти продолжают имитировать выполнение минских соглашений, заявила в пятницу РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
РИА Новости 09:05
Общество

Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ

Как сообщает «Коммерсантъ», впервые их 10 октября обнаружил независимый исследователь по кибербезопасности Боб Дяченко, который, по его словам, сообщил о проблеме в БКИ, после чего база данных была закрыта.
РБК 01:44
Общество

В России хотят запретить пластиковые пакеты

Полный запрет на продажу пластиковых пакетов может быть введён в России, пишет 18 октября газета «Известия».
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Утверждены принципы модернизации первичного звена здравоохранения

Сегодня, 18 октября, глава Минздрава России Вероника Скворцова провела всероссийское совещание, темой которого стала принципы модернизации первичного звена здравоохранения.
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Армия и оружие

Трамп рассказал о переговорах с Эрдоганом по Сирии

Американский президент Дональд Трамп заявил, что поговорил со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом о ситуации в Сирии.
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Артем Дзюба забавно подшутил над Ярославом Ракицким

Пресс-служба петербургского «Зенита» опубликовала видеоролик с тренировки команды, на котором Артем Дзюба подшутил над украинским защитником сине-бело-голубых Ярославом Ракицким.
Петербургский дневник 00:57
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Застреливший клиента екатеринбургского банка налетчик был пьян

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Посол Китая заявил о появлении украинцев на протестах в Гонконге

Китайский посол в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в ситуации с протестами в Гонконге появились «украинские элементы», которые ездят туда для «передачи опыта».
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В Саратове захотели назвать школу именем убитой девочки

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В Киеве заявили о невозможности отделения от российской энергосистемы

Киев принимает меры по отсоединению от энергосистемы России, но в ближайшее время это невозможно, заявил замминистра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин.
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Светлана Лобода отметила день рождения с Тиллем Линдеманном

Сегодня, 18 октября, звезда российского шоу-бизнеса отмечает день рождения.
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В шоу «Орел и решка» вернется Регина Тодоренко

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