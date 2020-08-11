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Вести ФМ
Вести ФМ

Пресненский суд Москвы может допросить актёра Михаила Ефремова сегодня

Пресненский суд Москвы может допросить сегодня актера Михаила Ефремова по делу о совершенном им смертельном ДТП.В источнике
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Телеканал 360°

Михаила Ефремова готовятся допросить в суде по делу о ДТП, но к нему приехала скорая. Онлайн-трансляция

Телеканал 360°06:35
Комсомольская правда

Суд над Михаилом Ефремовым 11 августа 2020: прямая онлайн-трансляция

Комсомольская правда03:35
Mockva.ru

Актер Ефремов даст показания в суде по делу о смертельном ДТП

Mockva.ru17:01
Аргументы и Факты

Суд может допросить Ефремова 11 августа по делу о смертельном ДТП

Аргументы и Факты17:54
ТАСС

Пресненский суд Москвы может допросить Ефремова по делу о смертельном ДТП

ТАСС17:03
Эхо Москвы

В суде сегодня продолжится рассмотрение дела о ДТП со смертельным исходом в отношении актера Михаила Ефремова

Эхо Москвы23:03
Российская газета

Слово - защите

Российская газета9 августа в 12:16

В Волгограде после взрыва на автозаправке возбуждено уголовное дело

После пожара на газовой автозаправочной станции в Волгограде возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба".
Российская газета04:00
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«Спартак» поддержал требования ветеранов клуба к главе РФС

Московский "Спартак" поддержал требования ветеранов красно-белых пожизненно отстранить арбитров Василия Казарцева, видеоассистента рефери Алексея Еськова и главу проекта по внедрению VAR в России Леонида Калошина, передает ТАСС.
Газета.Ru10:17

Власти Украины обсудили резкий рост смертности от коронавируса

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM Согласно информации пресс-службы офиса президента, на совещании было заявлено, что если на Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40 − 50 в день.
REGNUMвчера в 09:54
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Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
Военное деловчера в 00:03
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ФСБ заявила о предотвращении теракта в Башкирии

Сотрудники ФСБ Башкортостана задержали жителя Нефтекамска за попытку поджечь здание местной администрации при помощи самодельного зажигательного устройства, сообщили в пресс-службе управления ведомства по региону.
Газета.Ru08:42
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