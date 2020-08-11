Сотрудники ФСИН доставили хромого Ефремова в Пресненский суд
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Правоохранители доставили обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова в Пресненский суд Москвы. Актер отправился на очередное слушание по уголовному делу. СМИ сообщают, что Ефремов с трудом спустился с лестницы из-за проблем со здоровьем.В источнике
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