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Народные новости
Народные новости

Сотрудники ФСИН доставили хромого Ефремова в Пресненский суд

Правоохранители доставили обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова в Пресненский суд Москвы. Актер отправился на очередное слушание по уголовному делу. СМИ сообщают, что Ефремов с трудом спустился с лестницы из-за проблем со здоровьем.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Хромающего Михаила Ефремова повезли в суд

Газета.Ru07:00
РИА Новости

Хромающего Ефремова повезли в суд

РИА Новости06:49
Mockva.ru

Актер Ефремов даст показания в суде по делу о смертельном ДТП

Mockva.ru17:01
Комсомольская правда

Суд над Михаилом Ефремовым 11 августа 2020: прямая онлайн-трансляция

Комсомольская правда03:35
Эхо Москвы

В суде сегодня продолжится рассмотрение дела о ДТП со смертельным исходом в отношении актера Михаила Ефремова

Эхо Москвы23:03
Аргументы и Факты

Суд может допросить Ефремова 11 августа по делу о смертельном ДТП

Аргументы и Факты17:54
ТАСС

Михаила Ефремова доставили в суд, где может состояться его допрос

ТАСС06:48

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ07:09
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Авиакомпании ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию

По данным ассоциации, авиакомпании Pegas Fly, Nordwind и «Россия» ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию – за исключением женских сумочек, мужских портфелей, чехлов и сумок для ноутбуков, детских сумок, подарочных товаров из коммерческих зон аэропорта, привезенных пассажиром предметов, багажа дипломатических курьеров и ювелирных изделий.
Ведомости11:40
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МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций

Ранее сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность введения персональных санкций в отношении руководителей Белоруссии за насилие в отношении протестующих и президентские выборы, которые были «ни свободными, ни честными».
Ведомости15:10
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Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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