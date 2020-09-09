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Газета.Ru
Газета.Ru

Суд на Украине арестовал 65 российских самолетов за полеты в Крым

Украинский суд арестовал 65 российских самолетов за полеты в Крым, сообщается в Telegram-канале так называемой прокуратуры Крыма. Как отмечается, арестованы воздушные судна некоторых российских перевозчиков, которые нарушили порядок въезда/выезда на полуостров и правила международных полетов.В источнике
С чего всё началось
Украинский суд «наложил арест» на 65 самолетов российских авиакомпаний, осуществлявших регулярные рейсы в Крым, сообщает
 пресс-служба прокуратуры «Автономной республики Крым», входящей в структуру украинской Генпрокуратуры, в своем Telegram-канале.
Ведомости10:59
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РБК

Украинская прокуратура заявила об аресте 65 российских самолетов

РБК11:40
КП - Крым

«Удобная часть пропаганды»: Эксперт объяснил решение Киева «арестовать» самолеты РФ за полеты в Крым

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За полеты в Крым: на Украине «арестовали» 65 российских самолетов

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Суд на Украине постановил арестовать 65 российских самолетов за полеты в Крым

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Украинский суд арестовал 65 российских самолетов за полеты в Крым

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65 самолётов за полёты в Крым «арестовали» на Украине

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