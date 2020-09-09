Суд на Украине арестовал 65 российских самолетов за полеты в Крым
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Украинский суд арестовал 65 российских самолетов за полеты в Крым, сообщается в Telegram-канале так называемой прокуратуры Крыма. Как отмечается, арестованы воздушные судна некоторых российских перевозчиков, которые нарушили порядок въезда/выезда на полуостров и правила международных полетов.В источнике
С чего всё началось
Украинский суд «наложил арест» на 65 самолетов российских авиакомпаний, осуществлявших регулярные рейсы в Крым, сообщает
пресс-служба прокуратуры «Автономной республики Крым», входящей в структуру украинской Генпрокуратуры, в своем Telegram-канале.
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