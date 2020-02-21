Политика
РИА НовостиСуд на Украине разрешил принудительно привести Порошенко на допрос
Суд на Украине по ходатайству Государственного бюро расследований разрешил принудительный привод бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля 28 февраля, следует из фотокопии судебного решения, которая в пятницу опубликована на сайте канала "112.Украина".
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Политика
Эрдоган назвал Путину условие для мира в Сирии
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным назвал условие для мира в Сирии, передает РИА Новости.
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GTA IV вернется в Steam в урезанном виде
Армия и оружие
Украинские военные заявили о десяти обстрелах в Донбассе за сутки
Украинские военные заявили о десяти обстрелах своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил Украины.
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией
Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Автоспорт
Квят стал четвертым в третий день тестов в Барселоне
Единственный российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят из Alfa Tauri стал четвертым (+1,695).
Общество
Глава Минздрава Украины не стала жить с эвакуированными из Уханя
ТАСС Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая, обещавшая прожить две недели карантина с эвакуированными из Китая украинцами, покинула санаторий в Новых Санжарах через сутки.
Общество
В Испании по запросу США задержали россиянку
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Общество
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Экономика
Гончарук назвал риски для Украины без контракта по газу с Россией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Киеву не удалось заключить контракт на транзит российского газа, стоимость энергетических ресурсов в стране выросла бы в три или четыре раза.
Здоровье
Кузнецова попросила рассмотреть обеспечение лекарствами детей с СМА
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова просит правительство РФ рассмотреть возможность обеспечения лекарствами детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) из средств федерального бюджета, сообщается на сайте омбудсмена.
Политика
Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
Происшествия
Задержан президент Федерации хоккея Москвы
В Москве задержали президента столичной Федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает ТАСС.
Кино
Создатель «Хостела» экранизирует игру «Borderlands»
Футбол
Хави назвал условия для назначения главным тренером «Барселоны»
Известный в прошлом игрок Хави выдвинул ряд условий во время переговоров с «Барселоной» по поводу возможного назначения наставника ФК «Аль-Садд» на пост главного тренера каталонцев, сообщает Cadena Ser.
Политика
В Киеве начали винить Россию за беспорядки в Новых Санжарах
На Украине начались поиски виновных в организации беспорядков в Новых Санжарах на Полтавщине, куда были отправлены на карантин эвакуированные из Китая граждане Украины.
Политика
Небензя сообщил о невыдаче визы США еще одному российскому дипломату
Еще одному российскому дипломату — заместителю директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) Георгию Михно — не выдали визу США для участия в мероприятии ООН.
Политика
В Киеве назвали парад 9 мая «инструментом агрессивной политики» России
Глава украинского Института национальной памяти Антон Дробович считает, что парад в День Победы в Москве - это "инструмент агрессивной политики РФ".
Гаджеты
Sony представила смартфон Xperia L4 с тройной камерой
Футбол
Чемпион мира по футболу 2018 года может перейти в «Сочи»
34-летний защитник Адиль Рами, который является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции, может перейти в "Сочи", сообщает RMC Sport.
Политика
Трамп назвал дезинформацией сообщения о вмешательстве РФ в выборы США
Президент США Дональд Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».
Наука
Физики не смогли найти различий между материей и антиматерией
Физики не нашли различий между материей и антиматерией.
Наука
Для контроля за безопасностью беспилотных автомобилей предложено использовать метод блокчейна
Сотрудники факультета безопасности информационных технологий Университета ИТМО Сергей Беззатеев и Вадим Давыдов предложили модель накопления и защиты данных о дорожной обстановке, которая использует механизм блокчейн.
Биатлон
Биатлонист Гараничев вошел в состав сборной РФ на эстафету ЧМ
В четверг глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что в эстафете выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Карим Халили, ранее не принимавший участие в гонка на ЧМ.
Общество
Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова
Общество
Болгария назвала имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство
Прокуратура Болгарии назвала имена трех россиян, обвиняемых в покушении на убийство граждан страны в 2015 году, следует из заявления ведомства.
Общество
Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу
Власти Санкт-Петербурга нашли работу местной жительнице Зинаиде Беликовой, которая 19 февраля спросила президента России Владимира Путина о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, нашли работу.
Политика
Названы страхи россиян в случае ухода Путина с поста президента
Центр политической конъюнктуры Алексея Чеснакова опубликовал в пятницу доклад "Уйти нельзя остаться", в котором называются опасения и страхи граждан России в случае ухода Владимира Путина с поста главы государства.