Происшествия
Lenta.ruСотни пилотов потребовали нового расследования катастрофы Superjet в Шереметьево
350 летчиков, авиаэкспертов и конструкторов подписали открытое письмо к президенту с требованием «полноценного настоящего расследования» крушения самолета Sukhoi SuperJet 100 в Шереметьево.
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Замминистра авиации СССР рассказал о причине крушения Superjet в Шереметьево
Накануне.Ruвчера в 20:05
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Экономика
Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
Губернатор Красноярского края Александр Усс попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина рассмотреть возможность включения СМИ в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, сообщается в письме главы региона на имя премьера, распространенном пресс-службой краевого правительства.
РИА Новости вчера в 23:32
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Религия
Сегодня Церковь вспоминает любимого ученика Христа
В церковном календаре – день памяти апостола Иоанна Богослова, который был любимым учеником Христа.
Саратов 24 01:33
Общество
Мясников опроверг фейк о правиле ношения одноразовых медицинских масок
Врач Александр Мясников опроверг появившуюся информацию о правилах ношения одноразовых медицинских масок в случае болезни и для профилактики.
RT на русском вчера в 23:21
Общество
Онищенко назвал поступок тульской медсестры неэтичным
Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал неэтичным поступок тульской медсестры, которая пришла на работу в купальнике, надетом под прозрачный защитный костюм.
РИА Новости вчера в 08:39
Здоровье
Еще одну омскую больницу закрыли на карантин из-за коронавируса
Стационар уже закрыт на карантин. Внутри остаются 35 пациентов особой заботы без признаков коронавирусной инфекции.
РИА ОмскИнформ 01:21
Футбол
Правительство РФ одобрит возобновление сезона в РПЛ до конца недели
По информации «СЭ», правительство РФ до конца недели одобрит возобновление футбольного сезона в РПЛ.
Спорт-Экспресс вчера в 14:13
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости вчера в 07:33
Гаджеты
Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать пластик и одежду
Naked Science 18 мая в 04:57
Здоровье
Названа группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Lenta.ru вчера в 18:21
Авто
Volkswagen отзывает более тысячи кроссоверов Touareg в России
Компания Volkswagen объявила о массовом отзыве кроссоверов Volkswagen Touareg в России.
Автоновости дня вчера в 10:14
Общество
Повышенное пособие по безработице получают более 40 тыс. москвичей
Более 40,5 тыс. москвичей получают повышенное пособие по безработице, сообщила журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
ТАСС 00:18
Происшествия
На Донбассе уничтожен командир батальона Луганск-1
Командир батальона Луганск-1 Сергей Гурбанов погиб во время выполнения задания штаба «Операции объединенных сил».
Rusvesna.su 01:27
Армия и оружие
Сирийские военные блокировали проезд американской колонны в Эль-Хасаке
Военные из США находятся в провинциях Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зор без законных оснований.
РИА Новости вчера в 13:01
Общество
Потерявших работу россиян наймут на стройки и благоустройство
Потерявших работу россиян наймут на стройки и в благоустройство городов по временным договорам.
Lenta.ru вчера в 22:13
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 04:45
Энергетика
Польская PGNiG собирается наладить отношения с «Газпромом»
Руководитель польской энергетической компании PGNiG Ежи Квечиньский выступает за восстановление сотрудничества с российским «Газпромом».
News.ru 19 мая в 05:23
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора закидали камнями медсестер
Российская газета вчера в 11:38
Общество
Для въезда на Сахалин потребуют справку об отсутствии коронавируса
Новые правила затронут только тех, у кого нет местной регистрации. Также для въезда необходим и цифровой пропуск.
Российская газета 00:21
Общество
Лобненцы получат новую единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет
Возраст с 3 до 16 лет (речь идёт о детях, которым на 1 июля 2020 года не исполнилось 16 лет).
Лобня 18 мая в 05:13
Общество
В Гидрометцентре назвали сроки возвращения теплой погоды в Москву
Возвращение тепла ожидается не раньше вторника, 26 мая, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
RT на русском вчера в 22:51
Шоу-бизнес
Самойлова требует половину доходов Джигана после развода
Адвокат модели Оксаны Самойловой намерен добиться максимального размера алиментов от репера — 50 процентов от его ежемесячного дохода, пишет «СтарХит».
Что происходит вчера в 11:17
Общество
Вирусолог заявил, что пик эпидемии коронавируса в России пройден
Конец пика прослеживается благодаря снижению количества выявленных зараженных, пояснил вирусолог.
Газета.Ru вчера в 23:11
Политика
Путин наградил Небензю и Захарову орденами Почета
РИА Новости вчера в 16:18
Происшествия
В Алтайском крае умерли еще три пациента с COVID-19
Три пациента с коронавирусом скончались за последние сутки в Алтайском крае, выявлено 57 новых случаев заболевания, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:22
Происшествия
Медвежата и медведица выбежали из леса на дорогу в Петербурге
Медведица и медвежата выбежали из леса на дорогу в Кингисеппском районе Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 01:35
ЖКХ
Депутаты предложили повысить платежи ЖКХ
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий включить в стоимость тарифов на жилищно-коммунальные услуги оплату общедомовых нужд (ОДН).
Московский Комсомолец вчера в 11:16
Политика
В Думу внесли проект о разрешении ввоза дефицитных санкционных товаров
«Меры воздействия (противодействия), предусмотренные п. 2 ст. 2 настоящего федерального закона, не применяются в отношении жизненно необходимых товаров, которые являются дефицитными или аналоги которых не производятся в Российской Федерации», — говорится в законопроекте.
РБК вчера в 14:41
Общество
«Диссернет» выявил нарушения в диссертациях 68 российских судей
Пятеро, двое из которых уже в отставке, — в Верховном суде, 19 — в областных или краевых судах общей юрисдикции, двое — в военных судах.В докладе «Диссернета» есть примеры нарушений в научных работах.
Snob.ru 19 мая в 13:41
Политика
Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью
Врио главы Республики Коми Владимир Уйба выступил против идеи объединения региона с Архангельской областью и Ненецким автономным округом (НАО), следует из видеообращения Уйбы к жителям региона.
Газета.Ru вчера в 18:50