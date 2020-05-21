Происшествия
ФАНСуд начнет слушать дело пилота SSJ-100, сгоревшего в Шереметьево
В четверг Химкинский суд Москвы начнет слушание уголовного дела Дениса Евдокимова, пилота Superjet-100, который в мае прошлого года загорелся при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево.
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Замминистра авиации СССР рассказал о причине крушения Superjet в Шереметьево
Накануне.Ruвчера в 20:05
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Кино
Флешмоб дня: В Twitter перерисовывают Сейлор Мун в разных стилях
КиноПоиск вчера в 11:01
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru вчера в 13:18
Общество
Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется
Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией.
РИА Новости вчера в 06:04
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
Еще 47 омичей заболели коронавирусом
По данным на 21 мая, в Омской области зарегистрировали еще 47 случаев заражения коронавирусом.
Город55.ру вчера в 23:19
Политика
Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым
Кому на самом деле принадлежит Крым, рассказал художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Экономика сегодня вчера в 13:32
Общество
Мясников опроверг фейк о правиле ношения одноразовых медицинских масок
Врач Александр Мясников опроверг появившуюся информацию о разных правилах ношения одноразовых медицинских масок в случае болезни и для профилактики.
RT на русском вчера в 23:21
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости вчера в 06:30
Общество
Уже 1111 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае
За минувшие сутки выявили 57 новых случаев За минувшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 57 новых случаев заражения COVID-19.
АМИТЕЛ вчера в 23:15
Общество
В Европейскую часть России вернется апрельская погода
В Москву и другие регионы центра Европейской части России на ближайшие три дня вернется апрельская погода, передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 17:13
Кино
Вышел трейлер сериала «Хороший человек» Константина Богомолова
News.ru вчера в 08:15
Культура
Руби Роуз покинула сериал «Бэтвумен»
Сыгравшая главную роль в сериале «Бэтвумен» австралийская актриса Руби Роуз отказалась от дальнейшего участие в проекте.
Peterburg2.ru вчера в 14:59
Здоровье
Названа группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Мокрышева объяснила, что повышенный риск смертности от коронавирусной инфекции связан с широким поражением сердечно-сосудистой системы и почек, а также снижением иммунного статуса и сопротивляемостью организма вирусу.
Lenta.ru вчера в 18:21
Технологии
Google и Apple запустили систему для коронавирусного мониторинга
Компании Google и Apple объявили о запуске первого публичного API (Exposure Notification API), который позволяет создавать приложения для отслеживания контактов с людьми, зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19.
Вести.Ru вчера в 15:23
Общество
В Туле медсестру наказали за работу в купальнике
Медсестра Тульской областной клинической больницы, работающая в инфекционном госпитале с больными COVID-19, надела купальник под спецкостюм.
Российская газета вчера в 03:24
Происшествия
Под Челябинском автомобиль ГИБДД сбил девушку-пешехода
REGNUM вчера в 14:28
Космос
Телескоп зафиксировал рождение планеты у звезды в созвездии Возничего
Оптический телескоп VLT получил новые фотографии молодой двойной звезды АВ в созвездии Возничего.
РЕН ТВ вчера в 09:00
Общество
Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение салонов
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила министра транспорта России Евгения Дитриха на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса поднять вопрос об отмене рекомендаций Роспотребнадзора касательно рассадки людей в салоне, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 23:18
Общество
В США заявили об успешном испытании на людях вакцины от коронавируса
К завершающей стадии клинических испытаний вакцины против коронавируса Moderna планирует приступить в июле.
Профиль 18 мая в 13:46
Наука
Ученые назвали эффективный способ избежать ранней смерти
Ученые Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета в Великобритании назвали один из самых эффективных способов избежать ранней смерти.
Рамблер вчера в 04:49
Происшествия
Спасатели предотвратили попытку суицида в больнице в Благовещенске
Сообщение о попытке суицида на центральный пункт пожарной связи города Благовещенска поступило 21 мая в 6:23.
Телепорт вчера в 23:12
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Шоу-бизнес
Самойлова требует половину доходов Джигана после развода
15 июня сего года в Головинском суде Москвы пройдет первое заседание по делу о разводе звездной пары, которая в российском шоу-бизнесе считалась образцово-показательной, - Джигана и Оксаны Самойловой.
Что происходит вчера в 11:17
Общество
В Сети показали варианты внешнего вида Робокопа из Mortal Kombat 11
Тизер-трейлер с вариантами внешнего вида Робокопа, гостевого персонажа видеоигры Mortal Kombat 11: Aftermath, выпущен студией NetherRealm 16 мая, на странице игры в Twitter.
ИА Красная Весна 18 мая в 05:59
Происшествия
Сотрудник пермского минздрава заразился коронавирусом
Сотрудник министерства здравоохранения Пермского края заболел COVID-19, он изолирован и проходит лечение, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
РИА Новости вчера в 14:40
Авто
Новый Hyundai Santa Fe получит интерьер в стиле Mercedes-Benz S-Class
Центральные дефлекторы, судя по фотографии, уступят место тачскрину и переедут вверх, а сам дисплей, как на новом S-Class, плавно «перейдет» в стильную глянцевую центральную консоль.
Автоновости дня вчера в 02:35
Здоровье
В Краснодаре могут продлить режим карантина после 23 мая
Глава кубанской столицы Евгений Первышов сообщил, что, если количество вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции в городе будет и дальше расти, ограничительные меры будут продлены и после 23 мая.
Коммерсантъ Краснодар вчера в 10:07
Футбол
Аршавин сравнил бывших футболистов «Зенита» с дровами
Metaratings 19 мая в 15:30
Общество
РБК: парад Победы и голосование по Конституции могут провести 24 июня
В Кремле рассматривают возможность проведения голосования по поправкам в Конституцию и парада Победы в один день.
Газета.Ru вчера в 01:33
Общество
The Insider нашел у Володина квартиру за 400 млн
Инфо24 вчера в 15:30