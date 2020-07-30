Адвокат рассказал об отказе Ефремова признать вину в деле по ДТП
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Пашаев выступил против и попросил разрешить актеру двухчасовые прогулки. В этот же день юрист сообщил, что Ефремов не будет просить суд о рассмотрении дела в особом порядке, так как это возможно только при признании вины, а актер ее не признает.В источнике
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