Адвокат рассказал об отказе Ефремова признать вину в деле по ДТП

Пашаев выступил против и попросил разрешить актеру двухчасовые прогулки. В этот же день юрист сообщил, что Ефремов не будет просить суд о рассмотрении дела в особом порядке, так как это возможно только при признании вины, а актер ее не признает.