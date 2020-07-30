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Известия
Известия

Адвокат рассказал об отказе Ефремова признать вину в деле по ДТП

Пашаев выступил против и попросил разрешить актеру двухчасовые прогулки. В этот же день юрист сообщил, что Ефремов не будет просить суд о рассмотрении дела в особом порядке, так как это возможно только при признании вины, а актер ее не признает.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Адвокат Ефремова заявил об отсутствии у актера проблем с алкоголем

РБК12:08
Вести.Ru

Новости на «России 24». Адвокат: Ефремов – не алкоголик и еще неизвестно, был ли он за рулем

Вести.Ru11:01
Известия

Адвокат рассказал об отказе Ефремова признать вину в деле по ДТП

Известия12:46
РИА Новости

Адвокат семьи погибшего оценил сроки рассмотрения дела Ефремова

РИА Новости12:17
ТАСС

Адвокат Ефремова заявил, что актер не страдает алкоголизмом

ТАСС10:12
Коммерсантъ

Ефремов не будет просить особого рассмотрения дела

Коммерсантъ07:45
Комсомольская правда

Адвокат: не ясно, были ли Ефремов за рулем машины в момент ДТП

Комсомольская правда10:51
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Затулин заявил, что Лукашенко стал невменяемым

Депутат и первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Газета.ру», что задержание российских бойцов ЧВК в Минске приведет к ухудшению российско-белорусских отношений.
Затулин заявил, что Лукашенко стал невменяемым
Московский Комсомолец04:23
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США нарушают резолюцию СБ ООН по Косово, заявили в МИД

Вашингтон, помогая косоварам в создании собственной армии, грубо нарушает резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН, которая допускает лишь присутствие на территории Косово миротворческих сил, заявил в четверг заместитель официального представителя МИД России Алексей Зайцев.
РИА Новости09:12
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Сборка международного термоядерного реактора стартовала во Франции

В ходе церемонии, посвященной началу работ, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев поздравил всех участников проекта ИТЭР с началом нового этапа — сборкой и монтажом термоядерного реактора, в основе которого идеи и разработки знаменитого токамака выдающихся отечественных ученых еще советских лет.
Московский Комсомолец28 июля в 10:32
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ruвчера в 12:27
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