Футбол
RT на русскомФаната ЦСКА оштрафовали на 20 тысяч рублей за твит про Луиса Адриано
Суд вынес решение по делу фаната ЦСКА Андрея Малосолова, который в соцсети Twitter оскорбил бывшего нападающего «Спартака» Луиса Адриано. Как сообщает «Чемпионат», суд постановил признать Малосолова виновным по статье 20.3.1 и оштрафовать его на 20 тыс. рублей.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:22, Вашингтон
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Суд и следствие больше не имеют претензий к Алексею Миняйло Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное преследование Алексея Миняйло — волонтера штаба юриста ФБК Любови Соболь.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал встречу с госсекретарём США Майком Помпео на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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Российские фигуристы Юлия Артемьева и Михаил Назарычев одержали победу в парном катании на этапе юниорской серии Гран-при, который проходит в Загребе.
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В Кремле назвали запрет курения на балконах оправданной мерой
В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни.
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Компания Bentley отзывает в России 37 автомобилей Bentley Continental
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Начальник управления МВД России по Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов ушел в отставку.
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