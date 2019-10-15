Общество
REGNUMСуд назначил первый в России штраф за фейковые новости
Уточняется, что само издание обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Также административный штраф в размере 60 тысяч рублей наложен и на главного редактора издания, пишет ТАСС. Решение может быть обжаловано в районном суде в течение десяти дней.
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с чего всё началось
Судебный участок мирового судьи № 157 Хорошевского района назначил первые в России административные штрафы по статье КоАП о фейковых новостях.ТАСС04:47
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35-летний житель Архангельска стал жертвой самосуда — мужчину сначала похитили из дома, а затем привязали к столбу и избили на глазах у толпы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
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Положительное отношение жителей Украины к президенту Владимиру Зеленскому и премьеру Алексею Гончаруку за месяц снизилось на 7%,следует из данных социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
РИА Новости вчера в 14:09
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Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
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Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.
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В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины подписала «формулу Штайнмайера», согласно которой должен быть установлен особой статус Донбасса, после проведения там местных выборов.
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Россия и Сирия приняли меры для безопасного вывода иностранных военных
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«Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», — сказал Крылов.
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В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
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Эксперимент по выдаче электронных паспортов может стартовать в марте
"Проект указа уполномочивает правительство РФ провести эксперимент с 1 марта 2020 года, предусматривающий в том числе выпуск, выдачу, с привлечением многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Москвы, паспорта гражданина РФ в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения", - говорится в пояснительной записке к документу.
РИА Новости 07:32
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Вспышка сибирской язвы зафиксирована в Дагестане
Кавказский узел вчера в 21:47
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ЦБ исключил из черного списка менее 50% просивших об этом финансистов
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РБК 09:07
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Вскоре после пакета санкций, введенных США в апреле 2018 года против России, Банк России устроил распродажу американских гособлигаций: если на конец марта 2018 года доля доллара в активах под его управлением составляла 43,7%, то через год она, согласно материалам ЦБ РФ, сократилась до 23,6%. Россия выбыла из десятки крупнейших держателей гособлигаций США.
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Новый Volkswagen Golf рассекретили до премьеры
Маски сняты: хэтчбек Volkswagen Golf восьмого поколения, чья премьера состоится 24 октября, впервые показали без камуфляжа.
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Армия и оружие
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Разговор о ситуации в Сирии был продуктивным, сообщил 15 октября представитель пресс-службы Пентагона о телефонных переговорах главы военного ведомства США Марка Эспера и министра обороны России Сергея Шойгу.
REGNUM 15:22
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Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности
Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
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В Нидерландах обнаружена семья, которая 9 лет пряталась в подвале дома
Полиция в провинции Нидерландов Дренте на северо-востоке королевства обнаружила 58-летнего мужчину и шестерых его детей в возрасте от 16 до 25 лет, которые около девяти лет жили в подвале фермерского дома.
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Происшествия
Суд вынес приговор убийцам многодетной матери в Псебае
Суд признал виновными в убийстве и изнасиловании многодетной матери в Псебае двух жителей Краснодарского края.
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В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал
Из-за технической ошибки по кабельному телевидению в Новомичуринске (Рязанская область) зрителям включили эротический канал вместо НТВ.
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Общество
Минюст попросил суд ликвидировать движение «За права человека»
Министерство юстиции подало в Верховный суд России исковое заявление о ликвидации движения "За права человека" Льва Пономарева, а также исключении сведений о нем из Единого государственного реестра юридических лиц.
Вести.Ru 14:18
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Двое украинских военных погибли в Донбассе
Пресс-центр штаба Операции объединенных сил Украины сообщил в Facebook, что за минувшие сутки в Донбассе погибли двое украинских военных и еще один получил ранения.
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Microsoft запустила игровой сервис Project xCloud
Microsoft инициировала запуск игрового сервиса Project xCloud. Новостью поделился глава Xbox Фил Спенсер в своем Twitter.
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Гаджеты
Google представила новые модели смартфона Pixel
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12