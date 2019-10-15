Судебный участок мирового судьи № 157 Хорошевского района назначил первые в России административные штрафы по статье КоАП о фейковых новостях.

с чего всё началось

Уточняется, что само издание обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Также административный штраф в размере 60 тысяч рублей наложен и на главного редактора издания, пишет ТАСС. Решение может быть обжаловано в районном суде в течение десяти дней.

Суд назначил первый в России штраф за фейковые новости

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