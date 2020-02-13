Происшествия

RT на русскомRT на русскомНа сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд

Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
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Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталья Башкетова подала иск к жительнице города Алле Ильиной с требованием принудительно госпитализировать ее в петербургскую инфекционную больницу имени Боткина, сообщила
 объединенная пресс-служба судов города.
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