"Отложить рассмотрение вопроса до 6 июля", - огласила судья Юлия Максименко. За это время суд планирует выслушать мнения сторон о том, какие части личной переписки между Ещенко и Соколовым могут быть оглашены в открытой части судебного заседания.

Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко

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